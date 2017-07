Sport Sulzbach-Rosenberg

Freudenberg/Aschach. Beim 32. ASC Auto- und Cross-Kart-Slalom waren an diesem Sonntag auf einem Stoppelfeld bei Aschach. 26 Cross-Karts am Start, 18 davon mit jungen Nachwuchstalenten des Automobil-Sport-Clubs Sulzbach-Rosenberg im NAVC. In den Gruppen Serienfahrzeuge, verbesserte Fahrzeuge sowie Formel-Fahrzeuge und Eigenbau gingen 55 Teilnehmer an den Start. Knapp 400 Meter war der Parcours für die Cross-Karts lang, alle weiteren Teilnehmer mussten einen fast 1000 Meter langen Kurs bewältigen, der mit Pylonen und Reifen abgesteckt war. Ausgelassene oder umgeworfene Pylone brachten Strafsekunden ein, die auf die gefahrene Zeit, gestoppt mit Lichtschranke, aufgerechnet wurden. In der Cross-Kart-Klasse 17 gewann Florian Brand, ASC, in der CKK 18 legte Simon Härtl, ASC mit 40.87 Sekunden Tagesbestzeit auf und die Klasse 19 gewann Sebastian Poppel, RHT Rohrenstadt. Den Tagessieg auf dem langen Parcours holte sich Michael Hummel, MCS Schmidmühlen, mit 57.38 Sekunden.