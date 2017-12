Sport Sulzbach-Rosenberg

Mitten hinein in die Weihnachtsfeier der Jugend des Schachclubs Sulzbach-Rosenberg klopfte es, und der Nikolaus kam herein. Dass er den eifrigen Trainingsbesuch der Kinder lobte, Süßigkeiten und Material zum Üben verteilte, war durchaus zu erwarten. Zur Überraschung aller wollte er dann gegen sie auch Schach spielen. Selbstverständlich nahmen sie die Herausforderung an.

Dabei stellte sich heraus, dass der Nikolaus sehr gute Kenntnisse des königlichen Spiels besitzt. Bei den Kindern der Anfängergruppe trotzte ihm lediglich ein Mädchen ein Remis ab. Schwerer tat er sich allerdings gegen die Spieler der 1. Jugendmannschaft. Hier verlor der Nikolaus zwei Partien und musste sich zwei Mal mit einem Unentschieden begnügen. Den Jugendlichen, die gegen ihn gewannen, bekamen noch einen Extra-Nikolaus überreicht.