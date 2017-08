Sport Sulzbach-Rosenberg

06.08.2017

4

0 06.08.2017

In heißumkämpften Finals kürte der TC Blau-Weiß seine besten Doppel. Die alten und neuen Titelträger bei den Damen heißen Petra Majdic und Shan Shan Lacher. Bei den Herren setzten sich Bernhard Ertl und Thomas Sperber durch.

(be) Die Vereinsmeisterschaften beim Tennisclub Blau-Weiß starteten mit den Damen- und Herrendoppeln. Die Wettbewerbe im Einzel und Mixed werden im September ausgetragen.Bei den Damen hatte auch in diesem Jahr nur ein kleines Feld gemeldet. Die Vorjahressieger Majdic/Lacher trafen im Halbfinale auf Englhard/Schober. Nach einem verlorenen ersten Satz schafften die Titelverteidigerinnen die Wende und gewannen im Match-Tiebreak (3:6, 6:3, 11:9). Luber/Durst setzten sich gegen Habich/Decker klar durch (6:2, 6:2). Im Endspiel beherrschten Majdic/Lacher ihre Gegner Luber/Durst jederzeit und gaben kein Spiel ab (6:0, 6:0).Bei den Herren waren acht Paarungen gemeldet. Nachdem die Vorjahressieger nicht passen mussten, wurde kein Doppel gesetzt. In der oberen Hälfte gewannen wie erwartet Kredler/Nösner gegen Schober/Schober (6:1, 6:1) und Ertl/Sperber gegen Bleisteiner/Graml (6:1, 6:1). Auch in der unteren Hälfte des Tableaus behaupteten sich die Favoriten Rösl/Hoßfeld gegen Klutzny/Hassel (6:3, 6:1) und Aures/Aulinger gegen Keck/Krusche (6:3, 6:2).Die Halbfinals versprachen spannende Spiele. Überraschend schalteten dabei Ertl/Sperber die erfahrenen Kredler/Nösner in zwei Sätzen aus (7:5, 6:2). Etwas klarer fiel das Ergebnis für Aures/Aulinger gegen Rösl/Hoßfeld aus (6:2, 6:2).Starke Aufschläge und ein schnelles, sehr druckvolles Spiel auf beiden Seiten prägten die abschließende Partie. Ertl/Sperber hatten im ersten Durchgang die Nase 6:3 vorn, doch Aures/Aulinger gelang mit dem gleichen Ergebnis der Satzausgleich. Im entscheidenden Match-Tiebreak krönten sich Ertl/Sperber mit 10:7 zu neuen Doppel-Vereinsmeistern beim TC Blau-Weiß.