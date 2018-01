Sport Sulzbach-Rosenberg

16.01.2018

16.01.2018

Neue persönliche Bestzeiten und einige Podestplätze erreichten acht Schwimmer des TV Sulzbach-Rosenberg bei den Bezirkskurzbahnmeisterschaften. Sie bestritten insgesamt 32 Einzelstarts.

Leo Geissner schlug im Jahrgang 2002 als Zweiter über die 50 Meter Rücken (0:34,86) und die 50 Meter Freistil (0:28,28) an. Daniel Jelinski (Jahrgang 2003) freute sich ebenfalls über den Titel des zweiten Bezirksmeisters über die 100 Meter Freistil (1:17,48). Ihre Teamkollegen Amelie Schirm, Mia Deichler, Tim Deichler, Philipp Erhardt und Martin Zimmermann behaupteten sich im hinteren bis vorderen Mittelfeld. Einen besonders guten Tag erwischte Filine Steger (Jahrgang 2004). Bei allen Starts verbesserte sie ihre bisherigen Bestzeiten um fünf bis zehn Sekunden. Trainer Thomas Deichler sah in den Leistungen seiner Schwimmer den Lohn für die zuletzt geleistete Arbeit an ihrer Technik.