06.07.2017

Der sechste und letzte Wettkampf um den Cup der Oberpfälzer Schachjugend (OSJ) stand am vergangenen Wochenende in Tannenlohe auf dem Programm. Aus Sulzbach-Rosenberg trat in der Altersgruppe U 16 Maximilian Hauer an. In der U 14 versuchte sich sein jüngerer Bruder Julian Hauer.

Maximilian Hauer erwischte einen Supertag. Mit 4,5 Punkten aus sieben Partien wurde er Tagesbester. Zum ersten Mal bezwang er seinen Rivalen aus Hirschau, Sebastian Piehler, der in der Gesamtwertung vorne lag. Dieser Erfolg ist sehr hoch einzustufen, da alle Gegner in der Deutschen Wertungsziffer (DWZ) zwischen 300 und 400 Zähler höher eingestuft sind. In der Gesamtwertung belegte Maximilian den dritten Platz und wurde mit einer Medaille ausgezeichnet.Julian Hauer schnitt im Tagesklassement als Sechster ab. In der Endabrechnung des OSJ-Cups erreichte er den vierten Rang, punktgleich mit dem Dritten. Damit beendeten die Sulzbach-Rosenberger Nachwuchshoffnungen eine erfolgreiche Saison, was sich auch in ihrer DWZ bemerkbar macht. Maximilian ist nunmehr bei 1056 klassiert; Julian bekam seine erste DWZ mit 1468.Angesichts dieser Entwicklung denken die Verantwortlichen derzeit darüber nach, die beiden in der kommenden Saison bereits in der 1. Mannschaft des Schachclubs Sulzbach-Rosenberg mitspielen zu lassen. Plätze wären dort frei: Wie der Oberpfälzer Schachverband mitteilt, ist das Team nach einem Jahr in der Kreisliga Nord in die Bezirksliga aufgestiegen und muss zukünftig acht statt bisher sechs Bretter besetzen.In der nunmehr folgenden Ferienzeit bietet der Schachclub Jugendlichen Einstiegs- und Fortbildungsmöglichkeiten an. Gäste sind jeden Freitag ab 18 Uhr im Vereinsheim in der Langen Gasse 13 willkommen.