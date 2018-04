Sport Sulzbach-Rosenberg

17.04.2018

8

0 17.04.2018

25 Starts absolvierten die Turnerinnen des TuS Rosenberg am Samstag in Hirschau beim Top-Ten-Wettkampf; eine rekordverdächtige Zahl in der Vereingeschichte. Qualifiziert hatten sie sich beim Gau-Liga-Cup in Erbendorf. An den Geräten Boden, Schwebebalken, Sprung und Barren maßen sich die Mädchen altersunabhängig in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, den sogenannten P-Klassen von 4 bis 9. 13 Pokale waren der Lohn für hartes Training über viele Monate. Im Einzelnen belegten Vivien Jorgenson (Sprung P5), Salome Lederer (Boden P8) und Lara Rupprecht (Schwebebalken P5) dritte Plätze. Zweite Plätze erreichten Amelie Gross (Barren P4), Vivien Jorgenson (Barren P5), Lara Kraska (Barren P6), Sandra Klemenz (Barren P7), Rosalie Steger (Schwebebalken P7), Emma Welz (Sprung P5) und Lara Kraska (Sprung P6). Über einen Treppchenplatz ganz oben freuten sich Lara Kraska (Schwebebalken P7), Rosalie Steger (Sprung P5) und Sandra Klemenz (Sprung P6). Im Bild (hinten, von links) Rosalie Steger, Emma Welz, Vivien Jorgenson, Sandra Klemenz, Maja Mertel, Salome Lederer, Lara Kraska, (vorne, von links) Amelie Gross, Mia Rupprecht, Marlene Wolf und Lara Rupprecht. Bild: exb