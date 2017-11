Sport Sulzbach-Rosenberg

02.11.2017

0

0 02.11.2017

Mit der ersten Schlappe der Saison kehrte die U 14 der Basketballgemeinschaft Sulzbach-Rosenberg am Sonntag von der Auswärtspartie gegen die Baskets Weiden zurück. Die Gastgeber beeindruckten zu Beginn mit ihrer Schnelligkeit, Angriffstaktik und Trefferquote. Nach dem ersten Viertel stand es dann auch 18:4 für Weiden. Die Herzogstädter besannen sich aber auf eine bessere Abwehrarbeit und holten etwas auf.

In den letzten beiden Vierteln punkteten beide Mannschaften, wobei die Treffsicherheit der Baskets Weiden deutlich besser war. Die Gäste spielten viele Korbchancen nicht aus, und so stand es am Ende 53:32 für Weiden.Es spielten: Weiß (8), Schaller, Ullmann (2), Beck, Herbst, Reutner (2), Heine (6), Maderer (2), D. Oberleiter, L. Oberleiter (4), J. Oberleiter (8)