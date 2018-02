Sport Sulzbach-Rosenberg

14.02.2018

13

0 14.02.201813

Wieder gewann das Team von ZF Electronics das FDP-Hallenfußballturnier für Freizeitmannschaften und holte den vom Schirmherrn, 3. Bürgermeister Hans-Jürgen Reitzenstein, gestifteten Pokal. Bei der 39. Auflage des sportlichen Wettkampfs in der Zweifachturnhalle des HCA-Gymnasiums lag die Organisation in den Händen des ältesten Freizeitkickerteams in Sulzbach-Rosenberg, Schall'ke 62.

Die Turnierleiter Jonny Richter und Dieter Schmidt hatten die neun Teams in zwei Vorrundengruppen ausgelost. In der Finalrunde standen sich dann die jeweils gleich platzierten Teams gegenüber. Um Platz 7 setzte sich Dynamo Tresen mit 2:1 gegen den SK Fürnried durch. Erst nach einem Siebenmeter-Schießen stand Schall'ke 62 dank eines 4:2-Erfolgs gegen die Playboyz als Fünfter fest. Auch der dritte Rang wurde vom Strafstoßpunkt aus vergeben 2TrachtPrügel setzte sich mit 3:1 gegen die Wilden Kerle durch. Ein spannendes, aber sehr faires Spiel um den Turniersieg gewann ZF Electronics knapp mit 1:0 gegen SV Alkohooligans.Bei der Siegerehrung überreichten Schirmherr Reitzenstein, FDP-Ortsvorsitzender Christian Weiß und der Präsident von Schall'ke 62, Manfred Lilla, den Siegerpokal und die vom FDP-Kreisverband gestifteten Ehrenpreise in Form von Schinken.