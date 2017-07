Feuerschützen sammeln Titel

Sport Sulzbach-Rosenberg

25.07.2017

25.07.2017

Bei den bayerischen Meisterschaften im Oberpfälzer Schützenbund belegten die Starter der Feuerschützengesellschaft (FSG) Sulzbach einmal mehr die vorderen Plätze und verteidigten ihre Vorjahrestitel.

Gisela Heinz gewann erneut in den Disziplinen Luft- und Kleinkalibergewehr Auflage Senioren Cw. Mit dem Luftgewehr schoss sie 310 Ringe, mit dem Kleinkalibergewehr auf 50 Meter 286. Roland Heidrich behielt mit 296,7 Ringen den Titel mit der Luftpistole Auflage Senioren C. Nur um 0,9 Ringe in der letzten Serie verpasste Theo Heinz mit insgesamt 295,8 Ringen den Sieg in einem spannenden Wettkampf. Kurt Falk dominierte in der Klasse Zimmerstutzen Auflage Senioren B mit 268 Ringen. Mit der freien Pistole und 507 Ringen erreichte Jürgen Weiß den ersten Platz in seiner Klasse. Als Mannschaft Luftpistole Auflage waren Roland Heidrich, Theo Heinz und Kurt Falk (885 Ringe) nicht zu schlagen.Weitere Platzierungen für die FSG: Kleinkalibergewehr 50 Meter Auflage Senioren B, 2. Platz Kurt Falk, 285,8 Ringe; Luftpistole Auflage Senioren B, 3. Platz Klaus Staszek, 276 Ringe; Kleinkalibergewehr 50 Meter Auflage Mannschaft, 2. Platz (Gisela Heinz, Theo Heinz, Kurt Falk), 828 Ringe. Oberschützenmeister Herbert Bauer gratulierte den Siegern.