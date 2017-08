Sport Sulzbach-Rosenberg

17.08.2017

1

0 17.08.2017

Die Königlich-Privilegierte Feuerschützengesellschaft Sulzbach ruft Sportschützen und Bürger an die Gewehre. Gesucht werden die Stadtmeister und Könige des Jahres 2017.

Termine Schießzeiten für die Bürgerklasse: Dienstag, 5. September, 18 bis 21 Uhr; Mittwoch, 6. September, 18 bis 21 Uhr; Donnerstag, 7. September, 18 bis 21 Uhr; Freitag, 8. September, 18 bis 22 Uhr.



Schießzeiten für die Schützenklasse: Dienstag, 12. September, 18 bis 21 Uhr; Mittwoch, 13. September, 18 bis 21 Uhr; Donnerstag, 14. September, 18 bis 21 Uhr; Freitag, 15. September, 18 bis 22 Uhr.



Siegerehrung und Proklamation der Stadtkönige: Dienstag, 3. Oktober, 18 Uhr, im Schützenheim am Lindhofweg.

Die Wettbewerbe laufen ab Dienstag, 5. September, bis Freitag, 15. September, im Schützenheim am Lindhofweg. Schirmherr ist Bürgermeisters Michael Göth. Nachfolgend eine Übersicht über das Programm in der Bürgerklasse.Kleinkaliber-Gewehr Mannschaftswertung: Eine Mannschaft besteht aus vier Schützen. Alle Leistungen bilden das Mannschaftsergebnis. Ein Verein kann mehrere Mannschaften stellen; Damen und Herren können gemeinsam in einer Mannschaft starten. Das Ergebnis jedes Mannschaftsschützen wird gleichzeitig auch für die Einzelwertung gewertet. Jeder Teilnehmer gibt fünf Schuss Probe und zehn Schuss Wertung ab. Einlage pro Mannschaft 15 Euro.Kleinkaliber-Gewehr Einzelwertung: Damen und Herren werden getrennt in einer Damen- und Herrenklasse gewertet. Es wird liegend aufgelegt geschossen. Fünf Schuss Probe und zehn Schuss Wertung; Einlage pro Schütze drei Euro.Kleinkaliber-Sportpistole Einzelwertung: Keine Unterteilung in Wettkampfklassen. Fünf Schuss Probe und zehn Schuss Wertung; Einlage pro Schütze drei EuroLuftgewehr Einzelwertung: Keine Unterteilung in Wettkampfklassen. Es kann wahlweise aufgelegt oder stehend freihändig geschossen werden. Fünf Schuss Probe und zehn Schuss Wertung; Einlage pro Schütze drei Euro.Kombinations-Stadtmeister: Nur für Einzelwertung. Die einzelnen Ergebnisse der drei Disziplinen (Kleinkaliber-Gewehr, Luftgewehr und Sportpistole) werden addiert und der Kombinations-Stadtmeister ermittelt. Einlage neun Euro.Stadtkönig für die Bürgerklasse: Jeder Teilnehmer, der in einer Disziplin der Stadtmeisterschaften im Sportschießen antritt, darf am Wettbewerb um die Würde des Stadtkönigs der Bürgerklasse teilnehmen. Jeder Schütze erhält einen Schuss (Luftgewehr), der auf eine extra gekennzeichnete Scheibe abgegeben wird. Stadtkönig wird der Schütze, der den besten Schuss abgibt (Teiler-Wertung).Die Ausschreibung für die Schützenklasse wird per E-Mail mitgeteilt. Die Ausschreibungen sind auf der Internetseite der FSG einzusehen.___Weitere Informationen: