Sport Sulzbach-Rosenberg

27.04.2018

3

0 27.04.2018

Dem Schützengau Sulzbach-Rosenberg gelingt es, zum Ranglistenfinale im Oberpfälzer Schützenbund (OSB) lediglich ein Team zu entsenden. Umso besser das Resultat: Das reine Mädchenteam wird Zweiter.

Das Finale ging in Pfreimd über die Bühne. Wie schon erwähnt, konnte der Schützengau Sulzbach-Rosenberg nur mit einer Luftgewehr- und nicht, wie die Jahre zuvor, auch noch mit einer Luftpistolenmannschaft an den Start gehen.Insgesamt nahmen acht Gaue an dem Tag teil. Die besten Vier kamen ins endgültige Finale. Hierbei musste jeder Schütze 20 Schuss absolvieren. Sulzbach-Rosenberg schoss mit Xenia Gareis (187 Ringe), Tina Reichl (187), Theresa Wopperer (180), Karina Hausmann Karina (178) und als Jüngste Marlene Siegler (183). Mit ihrem hervorragendem Gesamtergebnis schafften die Mädchen es auf den zweiten Platz. Im Finale hatten sich alle sehr wacker geschlagen und hart gekämpften, mussten sich aber dem Gau Schwandorf letztendlich geschlagen geben. Diese verdienten den Sieg allerdings auch, denn hier schoss die beste Schützin im Vorkampf gleich 192 von 200 möglichen Ringen.