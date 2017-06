Sport Sulzbach-Rosenberg

"Gemeinsam geht's besser" - so lautete das Motto des inklusiven Landesschwimmfestes, das bei den Special Olympics in Nürnberg über die Bühne ging. Die Schüler hatten eine Menge Spaß, und das Selbstbewusstsein profitierte.

Im Rahmen des im vergangenen Schuljahr angelaufenen Projekts "Bunt ist schöner" beteiligen sich auch sechs Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse sowie acht Lehrkräfte des Sonderpädagogischen Förderzentrums (SFZ) an diesem Schwimmwettkampf, in dem behinderte und nichtbehinderte Menschen ihre Kräfte messen.Hier gab es erfreuliche sportliche Erfolge zu verzeichnen. Das Team des SFZ errang mehrere Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Doch nicht nur als Schwimmer waren die Schüler aktiv, sondern auch in die Organisation eingebunden. Gemeinsam im Team mit einem Nürnberger Gymnasium koordinierten sie Startaufstellungen, übergaben die Medaillen oder unterstützten Schiedsrichter und konnten hier wertvolle Erfahrungen sammeln. Diese organisatorischen und sportlichen Leistungen stellen nicht nur eine wertvolle Lebenserfahrung für die Klasse dar, sondern sie steigern auch das Selbstbewusstsein. Jetzt wurden sie zudem bei einer offiziellen Siegerehrung in der Schule gewürdigt.Im Beisein der Schulleitung und anderer Klassen stellten die organisierenden Lehrkräfte Anna Meyer und Klassenlehrerin Stefanie Schindler die Leistungen der Schüler in den Vordergrund und ehrten sie mit Urkunden. Ergänzend bedankten sich die Schüler bei den Lehrkräften und einer FOS-Praktikantin für die erlebte Unterstützung bei diesem Projekt. Bleibt zu hoffen, dass "Bunt ist schöner" auch nächstes Schuljahr eine Fortsetzung findet.