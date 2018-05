Sport Sulzbach-Rosenberg

18.05.2018

5

0 18.05.2018

Freiluft-Premiere für die TV-Schwimmer beim Pokalschwimmfest in Schwandorf

Ihren ersten Wettkampf unter freiem Himmel bestritten die Schwimmer des TV Sulzbach-Rosenberg heuer beim Schwandorfer Pokalschwimmfest. 16 Starter aus der Herzogstadt stellten sich den Wettkämpfen in den Disziplinen Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil.Vereine unter anderem aus der Oberpfalz, Mittelfranken, Oberbayern oder aus Österreich boten insgesamt 400 Teilnehmer auf. Von der großen Konkurrenz ließen sich die Schwimmer des TV bei ihren 50 Einzelstarts jedoch nicht abschrecken. Ebenso wenig von dem sich anbahnenden Unwetter. Starker Regen, Wind und ein Gewitter unterbrachen schließlich die Veranstaltung für eine halbe Stunde.Die TV-Schwimmer zeigten sich in guter Form, obwohl sie erst wenige Tage zuvor das Training auf einer 50-Meter-Bahn aufgenommen hatten. Elina Hirsch, Franziska Grahlmann, Katharina Porst, Alina Kovalenko, Rosalie Steger, Saskia Krämer, Filine Steger, Antonia Stelter, Jakob Roth, Julian Thurner, Simon Grahlmann, Luis Haller, Daniel Jelinski, Nico Herbst und Martin Zimmermann erzielten Platzierungen eher im Mittelfeld. Es gelang ihnen, die Leistungen des Vorjahres zu bestätigen und oft auch zu übertreffen.Groß war die Freude am Ende des Tages Tim Deichler (Jahrgang 2005) über eine Silbermedaille. Diese gewann er auf der 50-Meter-Rücken-Strecke, die er in einer Zeit von 42:51 Sekunden absolvierte.Jeweils eine Mannschaft stellte der TV für die Staffeln über 4 x 50 Meter Freistil männlich und weiblich. Für die Frauen starteten Rosalie Steger, Alina Kovalenko, Katharina Porst und Filine Steger; für die Männer Tim Deichler, Daniel Jelinski, Luis Haller und Martin Zimmermann.