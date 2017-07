Sport Sulzbach-Rosenberg

21.07.2017

Sehr erfolgreich für den Judo-Verein Sulzbach-Rosenberg verliefen die Oberpfalz-Einzelmeisterschaften der U 10/12 in Vohenstrauß.

Begleitet von ihren Betreuern Michael und Sebastian Eisner gehörten die Sulzbach-Rosenberger Kampfsportler zu den erfolgreichsten Teilnehmern. Fünf erste, vier zweite und drei dritte Plätzen unterstreichen die erfolgreiche Nachwuchsarbeit. Und es hätten noch mehr werden können, da nicht alle Kämpfe für den Judo-Verein optimal verliefen.Diego Schnellinger, Jonas Scharping und Sebastian Marx profitierten von ihren Erfahrungen und ließen ihren Kontrahenten in den jeweiligen Pools keine Chancen. Michael Perrey unterlag knapp seinem Vereinskollegen und freute sich über Silber.Die Neulinge zeigten in der Altersklasse U 10 beherzten Judosport. So kam Adrian Knaus zu einer Bronzemedaille, während Leon Beidin und Kilian Schötz mit ihren vierten Plätzen Lehrgeld bezahlten.Bei der U 12 ragt der Sieg von Justus Kießling heraus, aber auch Marcel Knaus überzeugte und musste in einer schweren Gruppe nur Milan Holiday von der DJK Ensdorf den Vortritt lassen. Ebenfalls Vize-Oberpfalzmeister wurden Maximilian Münch und Linus Kießling. Nicolas Nagelschmidt hatte in Vohenstrauß nicht seinen besten Tag erwischt, schnitt aber immerhin in einem starken Teilnehmerfeld als Dritter ab. Kevin Knaus belegte trotz Trainingsrückstands den vierten Platz.Bei den Mädchen schickte der Judo-Verein zwei Kämpferinnen auf die Matte. Erneut herausragend und souverän präsentierte sich Emily Beidin. Sie sicherte sich nach vier unangefochtenen Siegen den Titel einer Oberpfalzmeisterin. Viona Scharping erkämpfte die Bronzemedaille.