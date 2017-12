Sport Sulzbach-Rosenberg

15.12.2017

Der Nachwuchs des Sulzbach-Rosenberger Judo-Vereins vermag in der Oberpfalz mitzuhalten. Beim Nikolausturnier des 1. JC Weiden für Weiß-gelb- und Gelbgurte überzeugten die sieben Judokas aus der Herzogstadt. Sie sammelten fünf Goldmedaillen und jeweils einem zweiten und dritten Platz ein.

Leon Beidin dominierte die Gruppe 3 mit drei vorzeitigen Siegen und stand auf dem Treppchen ganz oben. Nach einer längeren Kampfpause erwartete Adrian Knaus in Gruppe 2 eine Standortbestimmung. Einer Auftaktniederlage gegen Victor Wilhelm (DJK Ensdorf) ließ er zwei überzeugende Siege mit Seoi-Nage (Schulterwurf aus der Gegenbewegung) folgen und sicherte sich die Silbermedaille. Nach drei Unentschieden (Hiki Wake) konnten sich mit Dominic Peters und Michael Perrey in Gruppe 13 gleich zwei Sulzbacher Judokas die Goldmedaille abholen.Michael Schötz zeigte deutlich aufsteigende Tendenz und erreichte in Gruppe 14 Bronze. Die Gruppe 9 wurde beherrscht von Kevin Knaus, der nach drei sicheren Siegen Gold für den Judo-Verein holte. Auch Sebastian Marx erkämpfte gegen teilweise körperlich überlegene Gegner Gold in Gruppe 11. Die Betreuer Sebastian und Michael Eisner hatten an diesem Turniertag nur wenig an ihren Schützlingen auszusetzen.