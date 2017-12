Sport Sulzbach-Rosenberg

15.12.2017

Acht Mannschaften sind bei der Futsal-Kreismeisterschaft bereits für die Zwischenrunde qualifiziert. Fehlen noch vier. Die stehen dann am Sonntag nach den letzten beiden Vorrundenturnieren in Sulzbach-Rosenberg fest.

Futsal - Kreismeisterschaft Vorrunde



Gruppe 5



Sonntag, 17. Dezember, ab 12.30 Uhr in der Krötenseehalle in Sulzbach-Rosenberg mit dem SV Loderhof/Sulzbach, SF Ursulapoppenricht, FSV Gärbershof, SV Inter Bergsteig Amberg und SVL Traßlberg.



12.30 Uhr: Inter Bergsteig - Gärbershof 12.47 Uhr: U.-Poppenricht - Loderhof 13.04 Uhr: Traßlberg - Inter Bergsteig 13.21 Uhr: Gärbershof - U.-Poppenricht 13.38 Uhr: Loderhof - Traßlberg 13.55 Uhr: Bergsteig - U.-Poppenricht 14.12 Uhr: Traßlberg - Gärbershof 14.29 Uhr: Loderhof - Inter Bergsteig 14.46 Uhr: U.-Poppenricht - Traßlberg 15.03 Uhr: Gärbershof - Loderhof



Gruppe 6



Sonntag, 17. Dezember, ab 15.30 Uhr in der Krötenseehalle in Sulzbach-Rosenberg mit DJK Amberg, SV Schmidmühlen, Germania Amberg, DJK Ammerthal, 1. FC Schlicht und TuS Kastl.



15.30 Uhr: DJK Amberg - Schmidmühlen 15.44 Uhr: Kastl - Ammerthal 15.58 Uhr: Schlicht - Germania Amberg 16.12 Uhr: Kastl - DJK Amberg 16.26 Uhr: Germania - Schmidmühlen 16.40 Uhr: Ammerthal - Schlicht 16.54 Uhr: DJK Amberg - Germania 17.08 Uhr: Schlicht - Kastl 17.22 Uhr: Schmidmühlen - Ammerthal 17.36 Uhr: Schlicht - DJK Amberg 17.50 Uhr: Ammerthal - Germania 18.04 Uhr: Kastl - Schmidmühlen 18.18 Uhr: Ammerthal - DJK Amberg 18.32 Uhr: Schmidmühlen - Schlicht 18.46 Uhr: Germania Amberg - Kastl

Berthold Kraus, der für die Hallenkreismeisterschaft im Futsal zuständige Spielleiter, ist vor den letzten beiden Vorrundenturnieren am Sonntag, 17. Dezember (ab 12.30 Uhr), in der Krötenseehalle Sulzbach-Rosenberg "sehr zufrieden" mit dem bisherigen Wettbewerb. "Die Qualität der Spiele wird von Jahr zu Jahr besser, die Mannschaften wissen mittlerweile, wie man Futsal spielt." Und wie man mit dem sprungreduzierten Ball das kleinere Tor trifft. Kraus: "Auffällig in diesem Jahr ist, dass deutlich mehr Treffer erzielt werden." Auffällig ist aber auch, dass Futsal kein Straßenfeger ist. Jeweils um die 80 bis 100 Zuschauer waren es bei den bisherigen vier Vorrundenturnieren in Weiden und Vohenstrauß. Bei diesen setzten sich in Abwesenheit der Bayern- und Landesligamannschaften, größtenteils die Favoriten durch: Die Bezirksligisten SpVgg Vohenstrauß und SpVgg Schirmitz sowie die Kreisligisten SC Luhe-Wildenau, TSV Eslarn, DJK Irchenrieth, SpVgg SV Weiden II und FC Weiden-Ost. Einzige kleine Überraschung war das Weiterkommen des Kreisklassisten TSV Pressath.Diese acht Teams stehen in der Zwischenrunde, die am 7. Januar in der Stadthalle Vohenstrauß ausgespielt wird. Die letzten vier Plätze werden am Sonntag in Sulzbach-Rosenberg vergeben. Favoriten auf ein Weiterkommen sind die beiden Bezirksligisten SV Inter Bergsteig und TuS Kastl, aber auch den Kreisligisten SV Schmidmühlen und Germania Amberg sowie Kreisklassen-Spitzenreiter 1. FC Schlicht werden gute Chancen eingeräumt. Die DJK Ammerthal schickt ihre zweite Mannschaft (A-Klasse) ins Rennen.Die Endrunde um den Kreismeistertitel ist am 14. Januar in der Weidener Mehrzweckhalle. Dort spielen die gesetzten FC Weiden-Ost (Gastgeber) und SpVgg Schirmitz (Titelverteidiger) sowie sechs Mannschaften, die sich über die Zwischenrunde qualifizieren.