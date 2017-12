Sport Sulzbach-Rosenberg

17.12.2017

124

Die letzten vier Mannschaften, die sich für die Zwischenrunde der Kreismeisterschaft im Futsal qualifiziert haben, stehen fest. In der Krötenseehalle in Sulzbach-Rosenberg bleiben die Überraschungen dabei aus - bis auf eine.

Futsal - Kreismeisterschaft Vorrunde



Gruppe 5



Inter Bergsteig - Gärbershof 4:0 U.-Poppenricht - Loderhof 5:0 Traßlberg - Inter Bergsteig 2:5 Gärbershof - U.-Poppenricht 0:1 Loderhof - Traßlberg 1:5 Bergsteig - U.-Poppenricht 3:0 Traßlberg - Gärbershof 1:3 Loderhof - Inter Bergsteig 2:5 Poppenricht - Traßlberg 3:0 Gärbershof - Loderhof 5:0



1. Inter Amberg 17:4 12 2. SF Ursulapoppenricht 9:3 9



3. FSV Gärbershof 8:6 6 4. SVL Traßlberg 8:12 3 5. SV Loderhof 3:20 0



Gruppe 6



DJK Amberg - Schmidmühlen 0:2 Kastl - Ammerthal 1:1 Schlicht - Germania Amberg 3:2 Kastl - DJK Amberg 3:1 Germania - Schmidmühlen 1:1 Ammerthal - Schlicht 3:2 DJK Amberg - Germania 2:5 Schlicht - Kastl 2:0 Schmidmühlen - Ammerthal 2:3 Schlicht - DJK Amberg 3:0 Ammerthal - Germania 3:1 Kastl - Schmidmühlen 0:1 Ammerthal - DJK Amberg 0:0 Schmidmühlen - Schlicht 2:2 Germania Amberg - Kastl 0:2



1. DJK Ammerthal 10:6 11 2. 1. FC Schlicht 12:7 10



3. SV Schmidmühlen 8:6 8 4. TuS Kastl 6:5 7 5. Germania Amberg 9:11 4 6. DJK Amberg 3:13 1



Zwischenrunde



Am 7. Januar 2018 in Vohenstrauß mit Inter Bergsteig Amberg, SF Ursulapoppenricht, DJK Ammerthal und 1. FC Schlicht

Ich finde es schön, wenn sich die Spieler hinterher noch die Hand geben können und auch geben. Berthold Kraus, Spielleiter der Futsalkreismeisterschaft, über die fairen Spiele

"Ich hätte den TuS Kastl weiter vorne erwartet", sagt Spielleiter Berthold Kraus, der nach den 25 Spielen der Gruppen 5 und 6 in der Krötenseehalle in Sulzbach-Rosenberg das Feld für die Zwischenrunde komplett hat.In der Krötenseehalle ging's flott zur Sache, die elf Mannschaften "kämpften um jeden Zentimeter", sagt Kraus. Aber alle Partien blieben fair. "Ich finde es schön, wenn sich die Spieler hinterher noch die Hand geben können und auch geben," erklärt der Spielleiter, der auch mit dem Zuschauerbesuch zufrieden war. Rund 150 Futsal-Fans schauten sich die Begegnungen im Laufe des Sonntagnachmittags an.In Gruppe 5 setzten sich erwartungsgemäß der Bezirksligist Inter Amberg durch, der souverän sich den Gruppensieg holte. Und auch die ambitionierte Truppe der SF Ursulapoppenricht buchte das Ticket für die Zwischenrunde.In Gruppe 6 ging's wesentlich enger zu. "Das war eine ganz enge Kiste", beschreibt Kraus die Lage vor den letzten drei Spielen. Denn völlig überraschend holte die DJK Amberg ihren einzigen Punkt beim 0:0 gegen den späteren Gruppensieger DJK Ammerthal. Wenn im vorletzten Spiel Schmidmühlen gegen Schlicht gewonnen hätte, dann hätte Schmidmühlen sich für die Zwischenrunde qualifiziert. 2:0 führte der SV schon, aber binnen 20 Sekunden schoss der 1. FC Schlicht zwei Tore zum Ausgleich - das bedeutete Rang zwei und die Fahrkarte nach Vohenstrauß.Für die Zwischenrunde dort haben sich damit die letzten vier Teams qualifiziert: Der SV Inter Amberg, die SF Ursulapoppenricht, die DJK Ammerthal und der 1. FC Schlicht. Bisher standen als Teilnehmer der Zwischenrunde in Vohenstrauß am 7. Januar folgende Mannschaften schon fest: TSV Eslarn, DJK Irchenrieth,SpVgg Vohenstrauß, SpVgg Schirmitz, SpVgg SV Weiden, TSV Pressath, SC Luhe-Wildenau und FC Weiden-Ost. Kraus will in dieser Woche noch die Gruppen auslosen.