Sport Sulzbach-Rosenberg

15.06.2017

3

0 15.06.2017

Der ersten Mannschaft der Germania Großalbershof um Mannschaftsführer Jürgen Weiß ist es erstmalig in der Vereinsgeschichte gelungen, mit der Luftpistole in die Bayernliga aufzusteigen. Nach dem man im Vorjahr als Neuling der Landesliga knapp den Aufstiegskampf zur Bayernliga verpasste, klappte es in diesem Jahr mit dem ersten Platz im Aufstiegskampf. Bereits in der gesamten Saison zeigten Anja Roth, Andreas Schneider, Matthias Schmidt sowie Linda und Stefan Ehbauer starke Leistungen. Man musste sich nur den Mannschaften aus Thumsenreuth und Saltendorf knapp geschlagen geben. Im Aufstiegskampf trafen die Schützen der Germania dann auf die Mannschaften aus Laaber, Kelheim-Affecking, Creidlitz, Coburg und Bruck. Unterstützt durch einen Fanblock weiterer Schützen der Germania Großalbershof sowie ihres Schützenmeisters konnte sich das Team im ersten Kampf des Tages mit starken 1798 Ringen gleich an die Spitze setzen, vor Kelheim-Affecking und Laaber. Im zweiten Kampf konnte Germania nicht mehr ganz an die Leitung aus dem ersten Kampf anschließen, sich aber mit 1791 Ringen den in diesen Durchgang den zweiten Platz nach Laaber sichern. Bei den Gesamtringen lag man dann aber mit gesamt 3589 Ringen drei Ringe vor Wilhelm Tell Laaber und stand als erster Aufsteiger fest.

Passend zum Aufstieg wurde der Schießstand der Germania Großalbershof im Mai auf vollelektronische Treffererfassung umgebaut und erlaubt sogar eine Durchführung der Wettkämpfe.