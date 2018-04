Sport Sulzbach-Rosenberg

12.04.2018

0

0 12.04.2018

Wenden, Einparken und andere Geschicklichkeitsübungen haben die Teilnehmer beim 38. Sulzbach-Rosenberger Automobil-Geschicklichkeitsturnier zu absolvieren, das am kommenden Sonntag, 15. April, auf dem Parkplatz der ehemaligen Edeka unter der Maintenon-Brücke in Rosenberg stattfindet. Veranstalter ist, wie in den Vorjahren, der Automobil-Sport-Club Sulzbach-Rosenberg im NAVC.

Teilnehmen kann jeder Kraftfahrer mit gültigem Führerschein. Der ASC Sulzbach-Rosenberg im NAVC möchte mit dieser Veranstaltung wieder einmal allen interessierten Kraftfahrern die Möglichkeit geben, an einem motorsportlichen Wettbewerb teilzunehmen, ohne dafür ein spezielles Fahrzeug haben zu müssen.Das Geschicklichkeitsturnier ist ein Wettbewerb, der zur Verkehrserziehung dient und der für alle Pkw- und Kombifahrzeuge offen ist. Um 12 Uhr geht das erste Fahrzeug auf den Parcours. Gestartet wird durchgehend bis 15 Uhr, Voranmeldung ist nicht notwendig. Das Nenngeld beträgt 10 Euro. Dafür gibt es für 33 Prozent aller Fahrer Pokale, außerdem einen extra Pokal für die beste teilnehmende Dame. Gegen 16 Uhr findet die Siegerehrung statt.Für jeden Fahrzeugtyp werden die Hindernisse umgestellt, so dass alle Fahrzeuge die gleichen Bedingungen haben. Jeder Teilnehmer darf den Parcours zweimal befahren, der Lauf mit den wenigsten Strafpunkten wird dann gewertet. Zeitwertung erfolgt nur bei Punktgleichheit.