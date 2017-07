Sport Sulzbach-Rosenberg

27.07.2017

27.07.2017

Zu einer schweißtreibenden Angelegenheit entwickelte sich die letzte Gürtelprüfung vor den Sommerferien beim Judo-Verein Sulzbach-Rosenberg.

16 Judokas hatten sich unter der Anleitung ihrer Trainer Gerd Brückner, Gerald Schart und Heinz-Ulrich Schmidt seit Wochen auf dieses Ereignis vorbereitet.Vor allem die in den einzelnen Gürtelstufen geforderten Bodentechniken erschwerten bei tropischen Temperaturen den Prüfungskandidaten im Dojo die Demonstration der geforderten Techniken. Auch die abschließenden Übungsanwendungskämpfe (Randoris) forderten die Judokas.Nachdem alle ihre Prüfungsteile - Fallschule, Boden- und Standtechniken mit Anwendungen und Randori - absolviert hatten, bestätigte der Prüfer Heinz-Ulrich Schmidt allen Beteiligten die neuen Gürtelfarben. Weiß-gelb verdienten sich Maximilian Cervat und Leopold Jäger. Den gelben Gürtel tragen in Zukunft Waldemar Beidin, Simon Meister, Daniel Zittel, Sebastian Marx, Adrian Knaus, Leon Beidin und Michael Perrey. Der 6. Kyu (Gelb-orange) wurde an Diego Schnellinger vergeben.Die hohen Anforderungen der Gürtelfarbe Orange bewältigten Viona und Jonas Scharping, Vitali Knaus und Alexander Rudi. Emily Beidin und Marcel Knaus überzeugten beim anspruchsvollen Programm zum 4. Kyu (Orange-grün).Bei der Verleihung der neuen Gürtelfarben bedankte sich der vom BJV bestellte Prüfer Schmidt bei den Trainern für die Vorbereitung und mahnte die beteiligten Judokas, weiterhin mit Trainingsfleiß ihre Kenntnisse im Judosport zu vertiefen und aufgeschlossen gegenüber neuen Techniken zu bleiben.