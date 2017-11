Sport Sulzbach-Rosenberg

14.11.2017

14.11.2017

Bezirksoberliga Männer

SV Buckenhofen 29:25 (16:9) HC Sulzbach II(cwh) Die Auswärtsflaute des HC Sulzbach II setzte sich auch im Kellerduell der Handball-Bezirksoberliga fort: Die Landesligareserve verlor beim Tabellenletzten SV Buckenhofen II mit 25:29. Dass beide Mannschaften gehörig unter Druck stehen, zeigte sich von Beginn an auf dem Spielfeld. Zunächst war die Partie ein Duell auf Augenhöhe, dann schlichen sich aber vor allem aufseiten der Herzogstädter zahlreiche Unkonzentriertheiten in Form von technischen Fehlern ein, was der Gegner eiskalt mit Kontertoren bestrafte. So musste HC-Trainer Oliver Ott bereits in der 12. Minute beim Stand von 6:3 für Buckenhofen eine Auszeit nehmen, um seine Mannschaft wieder halbwegs auf Kurs zu bringen.Mühsam kämpfte die sich bis auf einen Treffer heran. Doch dann handelten sich die Sulzbacher zahlreiche Zeitstrafen ein, die vor allem durch katastrophales Zweikampfverhalten verursacht wurden. So machte man es den Buckenhofenern leicht, bis zur Pause auf 16:9 davon zu ziehen. Zu Beginn der zweiten Hälfte spielte die HC-Reserve dann deutlich kampfbereiter und engagierter und so wurde der Rückstand innerhalb weniger Minuten auf vier Tore reduziert. Wesentlichen Anteil daran hatte der gut aufgelegte Torhüter Tobias Männl, der ebenso wie Matthias Prasse mit zahlreichen Paraden eine höhere Niederlage verhinderte.Die Sulzbacher versauten sich in dieser entscheidenden Phase die Aufholjagd selbst mit zwei Zeitstrafen wegen Meckerns und zwei verworfenen Siebenmetern. Die "Buckis" stellten in Überzahl den alten Vorsprung wieder her und verteidigten ihn bis zum Ende der Partie.Leisten sich die Sulzbacher zukünftig weiterhin so viele technischen Fehler, wird es schier unmöglich, die Liga zu halten. Ein weiterer Knackpunkt der jungen Mannschaft ist noch die fehlende Cleverness, so wurden während der häufigen Unterzahlsituationen oftmals zu schnell schlechte Abschlussmöglichkeiten genommen, was wiederum dem Gegner zu einfachen Toren verhalf. Auch vermisst Trainer Ott nach wie vor das nötige Herzblut, bedingungslosen Einsatz sowie Kampfbereitschaft.