Sport Sulzbach-Rosenberg

23.10.2017

0

0 23.10.2017

Die Reserve des HC Sulzbach II ist endgültig im Abstiegskampf angekommen: Die 21:31-Niederlage (15:10) gegen die HSG Erlangen/Niederlindach war nicht nur bereits die vierte der Saison, sie offenbarte auch die eklatanten Schwächen der Truppe von Coach Oliver Ott. Am Anfang stand die von Adrian Meta koordinierte HC-Abwehr vor einem gut aufgelegten Keeper Mathias Prasse noch recht sattelfest. Im Angriff offenbarten sich aber vom Start weg die altbekannten Probleme. Durch das druck- und ideenlose Angriffsspiel wurden die Gäste regelrecht eingeladen, das Zepter des Handelns in die Hand zu nehmen. Die Ott-Truppe ergab sich in den letzten Minuten wehrlos ihrem Schicksal, so dass der Endstand von 21:31 aufgrund des mangelnden Engagements der Gastgeber folgerichtig war. "Einige meiner Spieler sollten sich überlegen, ob ihre Einstellung und ihr Engagement ausreichen, um in der Oberliga bestehen zu können," ärgerte sich Trainer Ott.

HC Sulzbach II: Tor: Prasse (1 Siebenmeter gehalten), Männl. Feld: Schwegler (4), Meta (4/2), Plößl (4/3), Kistenpfennig (3), Hausner (2), Wiesent (2), Wismeth (1), Falk (1), Rösel, Huber, Luber, Fischer