Sulzbach-Rosenberg

21.09.2017

21.09.2017

Nach dem gelungenen Auftakt gegen Helmbrechts will der HG Sulzbach in der Handball-Landesliga Nord gegen den TV Münchberg nachlegen. Der startete mit einer überraschenden Niederlage - und kann sich eine weitere nicht leisten.

Zumindest auf dem Papier scheint der Sulzbacher Gegner am Samstag, 23. September (18.30 Uhr in der Krötenseehalle), ein ähnliches, also schlagbares Kaliber zu sein wie die Helmbrechtser Truppe. Der TV Münchberg lag in der vergangenen Saison punktgleich und nur durch die Tordifferenz getrennt hinter Helmbrechts auf dem achten Tabellenplatz.Das Team von TV-Trainer Christian Seifert hat sich in den vergangenen Jahren etwas verjüngt. Von den gefürchteten tschechischen Lad-Brüdern ist nur noch Jan Lad aktiv und bildet zusammen mit dem anderen tschechischen Torjäger, Vit Kalas, die wurfstarke Rückraumachse der Franken. Doch im Auftaktspiel in eigener Halle gegen den ASV Cham blieben die Stars etwas hinter den Erwartungen zurück und so verlor man überraschend mit 26:29. Mit einer weiteren Niederlage gegen den Bayernliga-Absteiger HC Sulzbach würde wohl schon etwas Unruhe bei den Münchbergern einkehren, deshalb darf man am Samstag einen hoch motivierten Gegner erwarten.Im Sulzbacher Lager hat man schnell wieder die Lust am Handball entdeckt und sieht nach dem doch recht souveränen Erfolg vergangene Woche zuversichtlich auf die nächste Aufgabe. Fest rechnen kann Trainer Christian Rohrbach diesmal mit Torhüter Max Lotter, der seinen Jetlag überwunden haben dürfte, und mit Jason Mignon, der beruflich pausieren musste und auf seinen ersten Auftritt in dieser Saison brennt. Auch dem noch nicht ganz genesenen Routinier Jiri Smolik will der Trainer ein paar Minuten Spielzeit im Angriff gönnen. In der Abwehr wird der Tscheche wohl nicht gebraucht, denn da wollen Linus Brockstedt und Jonas Rohrbach wieder für Ruhe sorgen. Doch auch wenn der Chef wieder mehr Variationsmöglichkeiten hat, das Spiel braucht vor allem die Leidenschaft und den Kampfgeist, den die Spieler vergangene Woche gezeigt haben. Dann ist völlig egal, wer gerade auf der Platte steht, denn Landesliganiveau haben alle Akteure schon bewiesen.HC Sulzbach: Tor: Lotter, Marx. Feld: Smolik, Waitz, Mignon, Ströhl, Marco Forster, Luber, Brockstedt, Burkhardt, Kristian Forster, Sebastian Wedel, Termer, Jonas Rohrbach.