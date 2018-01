Sport Sulzbach-Rosenberg

04.01.2018

9

0 04.01.2018

Ein Handball-Derby wie gemalt: Allerdings plagen den HC Sulzbach große Personalsorgen vor dem Schlager beim ASV Cham. Eine Verstärkung soll helfen.

(cwh) Das letzte Spiel der Vorrunde ist auch gleichzeitig das erste im neuen Jahr. Am Dreikönigstag, 6. Januar, um 19.30 Uhr erwartet der ASV Cham die Sulzbacher Handballer zum Ostbayernderby in der Halle am Fraunhofer Gymnasium. Beide Teams sind mit dem bisherigen Verlauf der Saison hochzufrieden. Der HCS liegt mit 14:10 Punkten auf dem angepeilten 5. Platz hinter der Spitzengruppe. Der ASV belegt, zwei Partien im Hintertreffen, den 7. Platz, hat aber mit 13:7 Zählern eine noch bessere Ausgangsposition als die Herzogstädter. Eigentlich eine optimale Ausgangslage für ein hochklassiges Oberpfalzderby, wenn da nicht die prekäre Personallage der Sulzbacher wäre.Eine komplette Startsieben fehlt dem Coach im ersten Spiel des Jahres. Einer davon für immer, denn Jason Mignon hat über Weihnachten den Verein verlassen und will sein Glück beim Bayernliga-Spitzenreiter Erlangen-Bruck versuchen. Auch wenn der Zeitpunkt des Wechsels nicht in die Philosophie des HC Sulzbach passt, wünscht er dem jungen Talent viel Erfolg in seiner weiteren sportlichen Karriere. Daneben muss Trainer Christian Rohrbach wie gewohnt auch noch auf die verletzten Smolik, Fabian und Jonas Rohrbach und Marco Forster sowie den beruflich verhinderten Stefan Ströhl verzichten.Aufgrund der noch länger anhaltenden Probleme haben die Verantwortlichen des HCS reagiert und einen landesligaerfahrenen Spieler verpflichtet, der wohl schon am Samstag sein Debüt geben wird. Der Tscheche Adam Stryc soll ab sofort die Rohrbach-Truppe verstärken. Zuletzt in Diensten der HSG Fichtelgebirge kennt er die Landesligaszene und ist als technisch versierter Allrounder sicher eine Alternative für den Coach.Der ASV Cham unter Trainer Filip Turecek definiert sich in dieser Saison vor allem über das überragende Rückraumduo Thomas Soukup und Routinier Petr Tahovsky, aber auch die Abwehrarbeit mit zwei starken Keepern trägt zum Erfolg der Bayerwaldtruppe bei. Tahovsky wird aber fehlen, denn er ist als Physiotherapeut bei der tschechischen Nationalmannschaft, die sich auf die Europameisterschaft vorbereitet. Trotzdem ist der Gastgeber natürlich haushoher Favorit, obwohl die Gäste mit einigen Zuschauern anreisen werden. Ein Fanbus startet um 16.30 Uhr am Dultplatz, hier sind noch wenige Restkarten zu erhalten über www.handball-sulzbach.de.