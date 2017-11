Sport Sulzbach-Rosenberg

01.11.2017

3

0 01.11.2017

Am Sonntag traten die Handballerinnen des HC Sulzbach beim Aufsteiger des TV Helmbrechts zum zweiten Auswärtsspiel der Saison an. Bereits im Vornherein war klar, dass es sich hierbei um keinen leichten Gegner in der Landesliga Nord handeln würde. Mit Kathrin Reif haben die Oberfränkinnen immerhin eine der besten Schützinnen in ihren Reihen. Doch die Sulzbacherinnen traten von Anfang an hochmotiviert auf und bereits zwölf Minuten nach Beginn musste der gegnerische Trainer die Notbremse ziehen und nahm die erste Auszeit. Zu diesem Zeitpunkt waren die Herzogstädterinnen durch schnelle Gegenstöße bereits zum 3:8 enteilt. Anschließend kamen die Gastgeberinnen zwar etwas besser ins Spiel, bis zur Halbzeit konnten die Mädels den Fünf-Tore-Vorsprung dennoch halten (11:16). Im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild. Helmbrechts zog das Tempo an, doch die Sulzbacherinnen verstanden es immer wieder - durch geschicktes Fädenziehen von Lisa Wagner und Ines George - den Vorsprung auszubauen. In der 37. Minute stellten die Mädels um Wolfi Thom dann den ersten Zehn-Tore-Vorsprung zum 12:22 her. Anschließend ließen die Herzogstädterinnen die Zügel etwas lockerer, was der Heimmannschaft noch einmal die Chance auf Ergebniskosmetik gab, denn beim 15:27 in der 44. Minute war das Spiel dank der Sulzbacher Überlegenheit schon entschieden. Den Schlusspunkt setzte dann Carolin Wirth für den TV zum Endstand von 22:31. Dank einer konzentrierten Leistung können die Mädels um Wolfi Thom und Matze Prasse auch die nächsten zwei Punkte in auswärtiger Halle für sich verbuchen. Am kommenden Wochenende heißt es dann wieder auf den nächsten Gegner fokussieren, denn mit dem MHV Schweinfurt 09 stellt sich ein unbekannter Aufsteiger in der Krötenseehalle vor.

HC Sulzbach: Ohlmann (Tor); Schiegerl 7/3, Pöllath 6, Wagner, Himmerer je 3, Kopp 3/1, Wülfert, Mutzbauer, Luber, Ertel je 2, Zientek 1, Häckl, Steiner, George