Sport Sulzbach-Rosenberg

07.01.2018

Cham/Sulzbach. Wie erwartet gab es für die Landesliga-Handballer des TV Sulzbach im ersten Spiel des neuen Jahres nichts zu holen. Die deftige 20:35-Pleite beim alten Rivalen ASV Cham kann dabei durch das Fehlen vieler Akteure zwar erklärt, aber nicht ganz entschuldigt werden. Immerhin machten etwa 100 lautstarke Fans aus der Herzogstadt die Partie fast zu einem Heimspiel und so hätte man sich doch etwas mehr Kampfgeist erhofft von der Rumpftruppe des HCS.

Tahovsky nicht zu stoppen

Chance für die Jungen

So richtig gewehrt haben sich die Jungs von Trainer Christian Rohrbach nur in den ersten 20 Minuten. Da erzielte der in dieser Phase bärenstarke Sebastian Wedel den 8:7-Anschlusstreffer, doch dies sollte auf längere Zeit der letzte Torerfolg der Gäste bleiben.Das Trauma der Sulzbacher hieß wieder einmal Petr Tahovsky. Der tschechische Ausnahmespieler konnte doch auflaufen und nahm nach dem hoffnungsvollen Beginn der Sulzbacher das Heft in die Hand. Mit seiner Spielübersicht fand er nun immer öfter seine Mitspieler, die sich in der löchrigen Abwehr der Gäste Freiraum verschafften. Die Hausherren bekamen nun das Spiel im Griff, da die Herzogstädter reihenweise am starken Gästekeeper scheiterten, während die Bayerwälder locker zu ihren Treffern kamen (12:7, 18:8). Erst die Pausensirene stoppte den Lauf der Chamer und verschaffte den Sulzbachern etwas Zeit zum Nachdenken.Aber auch in der zweiten Halbzeit gaben die Gastgeber weiter Gas und erhöhten den Vorsprung auf 15 Tore (25:10). Einen Sulzbacher Spieler in dieser Phase zu loben, fällt schwer, allenfalls ein pädagogisches "Der Spieler hat sich bemüht" war angebracht. Jeder Schüler weiß was diese Bewertung bedeutet. Natürlich fehlte die Klasse der Akteure, die nicht auflaufen konnten, aber etwas mehr Engagement hätten sich die enttäuschten Fans schon erhofft.Dass die Partie in den letzten 20 Minuten ausgeglichen verlief, lag vor allem daran, dass der Gästetrainer nun "seine Stars" schonte. So durften sich einige junge Spieler (Schwegler, Fabian Wedel, Wiesent) über Torerfolge freuen und auch Neuzugang Adam Stryc erzielte seinen ersten Treffer im Trikot der Herzogstädter. Der Tscheche war nach nur einem Training natürlich noch nicht in der Lage, Akzente zu setzen, fiel aber leistungsmäßig in einer schwachen Sulzbacher Mannschaft nicht ab.Für die Rohrbach-Truppe gilt es nun, die nächsten ein bis zwei Spiele einigermaßen gut zu überstehen. Dann sollte sich die personelle Lage entspannen und so darf man von den Jungs auch wieder bessere Leistungen erwarten.HC Sulzbach: Lotter, Marx (Tor); Luber 5, Sebastian Wedel 4, Waitz 3, Kristian Forster 2, Termer 2(1), Stryc 1, Schwegler 1, Wiesent 1(1), Fabian Wedel 1, Brockstedt, Burkhardt, Meta.