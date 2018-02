Sport Sulzbach-Rosenberg

06.02.2018

Und wieder holten die Sulzbacher Handballerinnen in fremder Halle keine Punkte. Mit 22:29 unterlagen sie in der Landesliga Nord der HSG Mainfranken um Top-Torschützin Melanie Meyer. Dabei schien es bis zur 20. Minute beim Stand von 9:8 ein Spiel auf Augenhöhe zu werden, in der die HSG Mainfranken immer ein Tor vorlegte und der HC Sulzbach nachzog. Ein totaler Einbruch, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr, sorgte für einen 7:1-Lauf der Gastgeberinnen, so dass die Partie zur Halbzeit (16:9) so gut wie entschieden war. Auch wenn sich das Team in der Pausenbesprechung für die zweite Hälfte viel vorgenommen hatte, konnte der Rückstand nicht mehr aufgeholt werden. Diverse Abwehrformationen wurden ausprobiert, um einfache Bälle zu erobern, jedoch ohne Erfolg. Der einzige Lichtblick war in der 43. Minute, als der Rückstand nur noch fünf Tore betrug, doch diese Hoffnung war schnell wieder verflogen und die HSG stellte den Sieben-Tore-Vorsprung wieder her. Sulzbach hatte der Niederlage nichts mehr entgegen zu setzen.

Nach Abpfiff sah man nur Ratlosigkeit in den Gesichtern der Sulzbacherinnen. So wirklich erklären kann sich diese Niederlagenserie niemand mehr. Die einzige Zuversicht liegt darin, dass die nächste Partie ein Heimspiel ist und der HCS zu Hause ein stärkeres Auftreten zeigt als in auswärtigen Hallen.HC Sulzbach: Tor: Ohlmann, Ziegler. Feld: Häckl (5/3), Mutzbauer (3), Wagner (3), Plößl (3), Schiegerl (3/1), Wülfert (2), Pöllath (2), Link (1), George, Luber, Steiner