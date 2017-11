Sport Sulzbach-Rosenberg

27.11.2017

27.11.2017

Eine bittere 25:30-Niederlage setzte es für die Landesliga-Handballerinnen des HC Sulzbach am Samstag beim ESV Regensburg II. Ein Blick auf die Ausgangssituation der Tabelle hätte eigentlich vermuten lassen müssen, dass Sulzbach als Favorit zu den Eisenbahnerinnen reist, die bis vor dem Spiel nur vier Punkte auf dem Konto hatten. Doch dem HC war im Vorfeld klar, dass der ESV bei Heimspielen mit einer stärkeren Mannschaft aufläuft als in den Auswärtspartien.

Und genau diese Verstärkung durch Katja Goldbach und Jasmin Ellwanger wurde den Sulzbacherinnen zu Beginn der Partie zum absoluten Verhängnis. Die beiden Spielerinnen trafen das Tor nach Lust und Laune oder setzten ihre Mitspielerinnen in Szene. Als Trainer Wolfi Thom nach 17. Minuten die Auszeit nehmen musste, lag der Gastgeber mit 11:7 in Front, wovon alleine sieben Tore von den beiden "Verstärkungen" erzielt wurden. Nachdem Sulzbach nun offensiver in der Abwehr agierte, bekam man den Regensburger Angriff endlich in den Griff. Zur Halbzeit war der ESV beim 15:14 nur noch mit einem Tor in Führung.Wolfi Thom appellierte an seine Mannschaft, auch in der zweiten Hälfte weiterhin eine solch aggressive Abwehr zu spielen, wenn man die beiden Punkte aus Regensburg mit in die Herzogstadt nehmen möchte. Der HCS erzielte nach Wiederanpfiff sofort das 15:15 und konnte beim 21:22 in der 46. Minute endlich die Führung zurückerobern. Diese hielt bis zum 22:24 an, als dann aber mit Lisa Steiner und Melli Kopp zwei Führungsspielerinnen unverständlicherweise vom Platz gestellt wurden, brach die Sulzbacher Mannschaft erneut ein und ließ sich das Spiel aus der Hand nehmen. Das Endergebnis von 30:25 für den ESV Regensburg fiel zu deutlich aus, da es ein Spiel auf Augenhöhe war, doch der HCS hatte sich in den letzten Minuten aufgegeben und der Niederlage nichts mehr entgegensetzen.Die Sulzbacherinnen haben nun zwei Wochen Zeit, um sich für das schwere Spiel in Pleichach vorzubereiten.HC Sulzbach: Tor: Ohlmann, Hübner. Feld: Schiegerl (8/2), Wagner (5), Kopp (4), Steiner (2), Link (2), Ertel (2), Pöllath (1), Plößl (1), George, Mutzbauer, Müller, Häckl