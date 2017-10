Sport Sulzbach-Rosenberg

19.10.2017

Wer hätte das vor der Saison erwartet? Das Duell zwischen dem HC Sulzbach und dem HSV Bergtheim II ist das Spitzenspiel der sechsten Runde in der Handball-Landesliga Nord der Frauen. Die Gäste, in der vergangenen Saison als Tabellenzehnter fast abgestiegen, belegen derzeit Rang zwei, die Sulzbacherinnen Platz vier. Da die Unterfranken aber nur einen Punkt Vorsprung auf die Sulzbacherinnen haben, können die Gastgeberinnen am Samstag, 21. Oktober (16.30 Uhr in der Krötenseehalle), in der Tabelle vorbeiziehen. Das Team um das HC-Trainergespann Wolfi Thom und Matze Prasse wird alles daran setzen, mit den Gästen die Plätze zu tauschen. Diese wiederum werden gerade nach der langen Anreise in die Herzogstadt einiges dagegen haben.

Die Sulzbacher Mannschaft ist gut eingestellt, der Kader in dieser Saison besonders breit. Torhüterin Hermine Ohlmann blühte in den vergangenen Partien immer mehr auf und konnte mit sehenswerten Paraden ihre Vorderleute unterstützen. Rückraumschützin Nicole Schiegerl ist gut in Form, überzeugte bereits gegen Mainfranken, und auch Melli Kopp schafft es immer wieder, auf der linken Seite für Furore zu sorgen. Nach Isabell Link stößt am Wochenende auch Antonia Wülfert zum Kader.