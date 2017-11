Sport Sulzbach-Rosenberg

09.11.2017

3

0 09.11.2017

Vor einigen Jahren war das Spiel ein echter Klassiker. Die Duelle zwischen der SG Regensburg und Sulzbach waren Handball-Derbys der Extraklasse mit viel Lokalkolorit. Diesmal ist es für alle Akteure aber Neuland.

Zu lange waren die Regensburger in den Niederungen des Bezirks gefangen, ehe umtriebige Funktionäre den Verein aus dem Niemandsland holten. Am Samstag, 11. November, steigt das Duell SG Regensburg gegen den HC Sulzbach nun in der Handball-Landesliga Nord. Beginn ist um 17.30 Uhr in der Kerschensteiner-Halle (Alfons-Auer-Straße 24), der Tabellenzweite empfängt den Fünften.Von Lokalkolorit ist bei den Regensburgern nicht mehr viel zu spüren, denn die tschechische Fraktion bestimmt den Rhythmus der Mannschaft des Trainergespanns Kai-Uwe Pekrul und Zbynek Vesely. Fünf Spieler aus dem Nachbarstaat wurden geholt, um dem Handball neben den übergroßen Konkurrenten Fußball und Eishockey in Regensburg wieder Profil zu geben. Diese Saison scheint dieses Projekt einen weiteren Schritt nach oben zu machen. Aktuell liegen die Gastgeber gut im Plan und belegen punktgleich mit der HSG Lauf/Heroldsberg den Relegationsplatz. Nicht nur diese Fakten und der Heimvorteil sprechen für eine klare Favoritenstellung der SG, auch die Torjägerliste weist mit Marcel Elgeti den besten Schützen in den Reihen der Regensburger aus.Im Reinen mit sich sind auch die Sulzbacher. Die Heimspiele in der Krötenseehalle werden in der Regel gewonnen und so liegt der HC im avisierten vorderen Mittelfeld. Schwächen zeigen die Herzogstädter auswärts, wo bisher nichts zu holen war. Der talentierten Mannschaft fehlten hier oft die Routiniers, die wissen, wie man die Punkte aus fremden Hallen entführt. Diesmal sieht das etwas besser aus, denn bis auf den Langzeitverletzten Jiri Smolik kann Trainer Christian Rohrbach auf seinen kompletten Kader bauen. Nun liegt es daran, ob das Team auch auf fremdem Parkett eine Leistung wie in der zweiten Hälfte gegen Fichtelgebirge abrufen kann, dann wäre der Favorit aus Regensburg wohl mal so richtig gefordert.HC Sulzbach: Tor: Lotter, Marx. Feld: Marco Forster, Mignon, Luber, Ströhl, Jonas Rohrbach, Fabian Rohrbach, Waitz, Burkhardt, Brockstedt, Sebastian Wedel, Kristian Forster