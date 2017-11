Sport Sulzbach-Rosenberg

23.11.2017

6

0 23.11.2017

Ein Verfolgerduell nennt man das wohl, wenn zwei punktgleiche (12:8) Mannschaften aus dem vorderen Mittelfeld aufeinandertreffen. Die Handball-Teams des MTV Ingolstadt und des HC Sulzbach kreuzen am Sonntag, 26. November, um 16 Uhr die Klingen in der Sportanlage Mitte (Von-der-Tann-Straße).

Dass die Vereine aus Oberbayern und der Oberpfalz nach zehn Spieltagen aber so nahe beisammen platziert sind, ist eher eine Überraschung, denn die Ambitionen der Clubs vor der Saison waren doch eher unterschiedlicher Natur. Das "Projekt Handball" in Ingolstadt sollte nach dem Aufstieg in die Landesliga im Jahr 2016 zügig vorangetrieben werden. Spätestens in vier bis fünf Jahren sieht man sich in der dritten Liga und will die dritte sportliche Kraft neben Fußball und Eishockey sein. Im vergangenen Jahr schafften die Jungs vom Trainer Erik Brasko einen sechsten Platz in der Landesliga Nord - für die ehrgeizigen Ingolstädter enttäuschend. So rüsteten der MTV weiter auf und machte seine Multi-Kulti-Truppe noch internationaler. Erstligaspieler aus Rumänien, der Slowakei und Bosnien wurden verpflichtet.Doch so leicht sieht das in dieser Saison auch wieder nicht aus. Einigen starken Auftritten, auch gegen Topteams der Liga stehen unverständliche Niederlagen vor allem in fremden Hallen gegenüber. Auch letzte Woche gab es eine Pleite beim ASV Cham (24:31).Den HC Sulzbach tangiert das aber nur am Rande. Mit sechs Saisonsiegen liegen die Jungs von Trainer Christian Rohrbach im Soll und verkraften so auch die vielen Ausfälle. Nach Jiri Smolik hat sich nun Marco Forster für den Rest der Vorrunde abgemeldet und auch die handballerische Zukunft von Fabian Rohrbach steht nach seiner schweren Knieverletzung vorerst in den Sternen. Durch den Ausfall der Führungsspieler Smolik und Forster fehlt die Hierarchie im Team und so lebt die Mannschaft etwas zu sehr von den individuellen Fähigkeiten der Spieler.HC Sulzbach: Tor: Lotter, Marx. Feld: Mignon, Luber, Ströhl, Jonas Rohrbach, Waitz, Burkhardt, Brockstedt, Sebastian Wedel, Kristian Forster, Termer, Wiesent