09.10.2017

Der 29:24-Sieg des HC Sulzbach in der Handball-Landesliga Nord gegen Aufsteiger HC Forchheim klingt standesgemäß. Doch ganz so einfach war die Aufgabe gegen den Außenseiter aus Oberfranken dann doch nicht.

Sahnetag von Max Lotter

Hohe Fehlerquote

Jetzt auswärts

Sulzbach. Erst als Sulzbachs Torhüter Max Lotter seine Show startete, fand auch der Rest des Teams zu seinem Spiel und holte sich die fest eingeplanten Punkte. Davon war zu Beginn des Duells noch nichts zu sehen. Die Abwehr fand kein Mittel gegen die körperlich präsenten Forchheimer Tobias Radina und Stefan Bauer, die viel zu einfach zu ihren Treffern kamen. Derweil übertrafen sich die Gastgeber selbst beim Auslassen bester Torgelegenheiten und so stand es nach einer Viertelstunde 10:6 für den forschen Gast aus Franken.Sulzbachs Trainer Christian Rohrbach musste reagieren und wählte das Mittel des Torwartwechsels. Ein Glücksgriff, denn der leicht angeschlagene Max Lotter hatte einen Sahnetag. Seine Paraden brachten die Sicherheit im Angriff zurück und die Herzogstädter kämpften sich in die Partie zurück.Kollektiv nennt man das wohl, wenn alle Akteure sich an der, zugegeben etwas zähen Aufholjagd beteiligen, doch fünf Minuten vor der Pause schaffte Linksaußen Kristian Forster den Ausgleich (12:12) und setzte gleich noch einen weiteren Treffer zur Führung drauf. Diese verteidigte Sulzbach bis zum Halbzeitstand von 16:14 und war dann doch recht zuversichtlich, dass die zweite Hälfte entspannter verlaufen würde.Doch hier machte der Gast erst einmal nicht mit. Die Forchheimer hatten wohl erkannt, dass die Sulzbacher, die ohne die verhinderten Ströhl und Termer und den langzeitverletzten Smolik auskommen mussten, an diesen Tag angreifbar waren und hielten die Partie weiter auf Augenhöhe (18:18, 20:18). Nur der "Hexer" im Tor des HCS verhinderte, dass die Partie noch einmal kippte.Im Angriff reichte nun eine starke Phase von Sebastian Wedel, der mit drei Treffern für die Vorentscheidung sorgte (26:21). Da waren noch acht Minuten zu spielen und die Oberpfälzer hätten längst alles klar machen können. Doch die hohe Fehlerquote blieb die einzige Konstante im Spiel und so musste man doch noch einige Zeit warten, ehe Routinier Marco Forster mit zwei Kontertoren den Sack endgültig zu machte.Die gute zweite Hälfte versöhnte den Trainer etwas, doch die vielen technischen Fehler und die fehlende Sicherheit beim Abschluss werden ihm weitere schlaflose Nächte bereiten. Nach den vier Heimspielen zu Beginn der Saison muss man in den nächsten Wochen auch auswärts ran. Und da wird sich zeigen, ob das Team weiter vorne mitspielen kann.HC Sulzbach: Tor: Lotter, Marx. Feld: Marco Forster 6, Luber 5/4, Waitz 4, Mignon 4, Jonas Rohrbach 3, Wedel 3, Kristian Forster 2, Brockstedt 1, Burkhardt 1, Wiesent, Schwegler, Meta