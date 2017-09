Sport Sulzbach-Rosenberg

25.09.2017

9

0 25.09.2017

Der HC Sulzbach gewinnt auch sein zweites Saisonspiel in der Handball-Landesliga Nord. Doch so richtig souverän agiert die Mannschaft von Trainer Christian Rohrbach auch diesmal nicht. Der warnt davor, die Partie überzubewerten.

Sulzbach. Nach dem 24:16-Sieg gegen den TV Münchberg liegt der HC Sulzbach zusammen mit drei anderen Teams noch ungeschlagen an der Tabellenspitze. Zunächst taten sich die Gastgeber gegen die Oberfranken aber schwer: Besonders in den ersten Minuten lief einiges an der Mannschaft vorbei. Vor allem die gegnerischen Angreifer - und so stand es nach kurzer Zeit plötzlich 4:1 für die Gäste und alle Alarmglocken gingen an.Rohrbach analysierte später fehlende Aggressivität in der Abwehr und eine pomadige Aufbauarbeit im Angriff. So waren es Einzelaktionen von Marco Forster und Daniel Luber, die aus dem Rückstand einen Gleichstand machten (7:7), doch der Wurm war schon drin im Spiel der Gastgeber. Der ambitionierte Auftritt des Gegners mit dem starken Tschechenblock Kalas, Lad und Skvaril tat sein Übriges und so blieb der Gast bis zur Pause (9:11) die spielbestimmende Mannschaft.Neben der flammenden Halbzeitansprache waren es dann auch die personellen Wechsel, mit denen der HC-Trainer die Partie drehte. Ein neuer Torhüter, Moritz Marx kam für den im Stich gelassenen Max Lotter und der Einsatz von Routinier Jiri Smolik sorgten dann auch für den nötigen Ruck in der Mannschaft. Der Tscheche sorgte für strukturiertes Spiel im Angriff und der neue Schlussmann bekam gleich die ersten Bälle zu fassen. Jetzt funktionierte der Abwehrblock mit Ströhl, Brockstedt, Rohrbach und Mignon wieder tadellos und das Team holte sich die Sicherheit des Auftaktmatches zurück. Marco Forster bekam nun die Gegenstöße, die er braucht, um die Stimmung in der Halle anzuheizen, und Rückraumschütze Michael Waitz war nun nicht mehr von den stark nachlassenden Münchbergern zu blocken. Schnell war der Ausgleich geschafft (11:11) und dann zogen die Gastgeber unwiderstehlich davon (15:13, 20:14, 24:16).Natürlich spielte es den Sulzbachern auch in die Karten, dass die Oberfranken kaum wechseln konnten und so mit ihren Kräften am Ende waren. Den Rest an Kampfgeist raubte ihnen Max Lotter, der nur noch für die Strafwürfe ins Tor zurückkehrte, da aber dreimal als Sieger des Duells glänzte. Trainer Rohrbach lobte sein Team, dass sich selbst am Schopf aus einer kritischen Lage herauszog, warnte aber davor, die Partie überzubewerten. Der nächste Gegner MTV Stadeln ist ein anderes Kaliber. Erst dann wird sich zeigen, ob das Team schon gefestigt genug ist, um dauerhaft an der Tabellenspitze mitzumischen.HC Sulzbach: Tor: Lotter, Marx. Feld: Waitz (6), Marco Forster (5), Luber (5/3), Ströhl, Smolik, Mignon (je 2), Jonas Rohrbach, Termer (je 1), Brockstedt, Sebastian Wedel, Kristian Forster