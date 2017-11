Sport Sulzbach-Rosenberg

12.11.2017

Auch wenn das Ergebnis eine andere Sprache spricht, war die Auswärtspartie des HC Sulzbach in der Handball-Landesliga Nord beim designierten Aufstiegsaspiranten SG Regensburg eine deutliche Steigerung gegenüber den letzten Auftritten in fremden Hallen. Zwar stand am Ende ein etwas zu hoher 35:26-Erfolg der Gastgeber am Tableau, doch die wackeren Herzogstädter konnten dem Favoriten doch fast eine Halbzeit lang Paroli bieten.

Kurz vor der Pause stand es 12:10 für die Regensburger, weil die Gäste konzentriert in Abwehr und Angriff agierten. Während der SG-Coach mit der laschen Spielweise seines Teams haderte, sah Christian Rohrbach seine Mannschaft zufrieden am Limit der derzeitigen Leistungsfähigkeit. "Natürlich war mir schon hier klar, dass dieses Niveau von dem jungen Team nicht über 60 Minuten gehalten werden kann", so der HC-Trainer. Einige fahrlässig vergebene Chancen bestrafte der Gastgeber in Person des pfeilschnellen Valentin Deml gnadenlos und so war die 16:11-Halbzeitführung des Sportclubs doch noch standesgemäß.Nach der Pause waren es dann viele Komponenten, die verhinderten, dass die Herzogstädter noch einmal herankamen. Marco Forster konnte aufgrund seiner Verletzung nur sporadisch eingesetzt werden, Jason Mignon verabschiedete sich nach 46 Minuten mit einer berechtigten Roten Karte durch das gut leitende Schiedsrichtergespann und so fehlte den Sulzbachern bald der Glaube daran, noch Bäume auszureißen.Der Favorit führte teilweise mit zwölf Treffern (31:19) und als dann sich dann noch der junge Fabian Rohrbach schwer am Knie verletzte, war es vorbei mit der Motivation der Gäste. Das junge Talent und sein Bruder Jonas hatten den Abstand in der Schlussphase noch einmal erträglich gestaltet, doch am klaren 35:26-Sieg der Regensburger änderte dies auch nichts mehr. Trainer Rohrbach nahm es gelassen und ärgerte sich nach der Partie eher über die Arroganz und Überheblichkeit der Gastgeber als über die Niederlage seines Teams, das lange Zeit gekämpft hatte, aber dann mit fliegenden Fahnen untergegangen war.HC Sulzbach: Tor: Lotter, Marx. Feld: Jonas Rohrbach 5, Waitz 4, Mignon 4, Sebastian Wedel 3, Luber 3 (1), Fabian Rohrbach 3, Termer 2, Ströhl 1, Marco Forster 1, Burkhardt, Kristian Forster, Brockstedt