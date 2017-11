Sport Sulzbach-Rosenberg

06.11.2017

2

0 06.11.2017

Eine perfekte Show lieferten die Sulzbacher Landesliga-Handballer am Samstagabend in der Partie gegen die HSG Fichtelgebirge ab. Es war für Jeden etwas dabei. Die ewigen Nörgler unter den Zuschauern hatten eine ganze Halbzeit lang Zeit um über die Leistung der Mannschaft zu schimpfen, denn da stand 13:18 für die Oberfranken. Dann aber kamen die echten Fans zu Zuge, die eine fulminante Aufholjagd sehen durften, die in einem 35:30-Sieg endete.

Was da in der zweiten Halbzeit passiert ist, ist zwar kaum zu erklären, hatte aber hohen Unterhaltungswert und machte die Krötenseehalle zu einem Tollhaus. Im ersten Abschnitt lief zunächst so ziemlich alles schief. Die viel zu defensive Abwehr griff die körperlich überlegenen Gäste nicht oder viel zu lasch an und so stand es nach 20 Minuten 14:7 für die Fichtelgebirgler und alle Alarmglocken sprangen auf Rot. Einzig Michael Waitz und der überragende Daniel Luber wehrten sich im Angriff etwas gegen die Übermacht der Franken. Denen gelang dagegen alles, denn die Herzogstädter fanden einfach kein Mittel gegen die abgeklärten Torjäger Johannes Wippenbeck und Stefan Flasche (13:18).Trainer Christian Rohrbach krempelte Taktik und Mannschaft total um. Dass die Gastgeber nun mit einer extrem offensiven 3-2-1-Deckung starteten, war noch nachzuvollziehen, doch den Haupttreffer landete der Coach mit dem Schachzug, den A-Jugendlichen Fabian Rohrbach auf die halblinke Position zu stellen. Das junge Talent machte drei Buden und weckte den Kampfgeist der Oberpfälzer. Die Gastgeber bekämpften die gefährlichen Rückraumschützen des Gegners jetzt schon weit vor dem Wurfkreis und das nahm dem Spiel der HSG die Durchschlagskraft im Abschluss. Zehn Minuten nach der Pause gelang der Ausgleichstreffer (22:22) durch Daniel Luber, der an diesem Tag gleichermaßen spielstark und torgefährlich war. Die leidenschaftliche Abwehrarbeit vor allem in Person von Martin Burkhardt schaffte nun auch den nötigen Rückhalt für den Angriff, der mit einem simplen Trick die Gästeabwehr knackte. Anspiel Jason Mignon an Kreisläufer Linus Brockstedt, das reichte um den Riegel der Jungs aus dem Fichtelgebirge zu öffnen - und Torhüter Moritz Marx lief zur Topform auf. Am Ende hatte die Rohrbach-Truppe aus einem Fünf-Tore-Rückstand einen fünf-Tore-Vorsprung gezaubertHC Sulzbach: Lotter, Marx (Tor); Luber 9 (1), Brockstedt 6, Waitz 5, Mignon 4, Termer 4, Fabian Rohrbach 3, Sebastian Wedel 1, Burkhardt 1, Jonas Rohrbach 1, Ströhl 1, Kristian Forster