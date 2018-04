Sport Sulzbach-Rosenberg

08.04.2018

7

0 08.04.2018

Können sie nicht, oder wollen sie nicht? Diese Frage stellte sich angesichts der desolaten Vorstellung des HC Sulzbach bei der 23:30-Niederlage in der Handball-Landesliga Nord im so wichtigen Abstiegskampf gegen den HSV Hochfranken in Selb. Der Gastgeber aus dem Fichtelgebirge nutzte auf alle Fälle seine letzte Chance und schickte die Herzogstädter mit einer schmerzhaften Pleite nach Hause.

Sulzbachs Trainer Christian Rohrbach war dann auch mehr als enttäuscht von seinem Team. "Körperlos" und "alibimäßig" waren noch die druckreifen Bewertungen des Coaches, der feststellen musste, dass seine Mannschaft den Ernst der Lage noch nicht verinnerlicht hat. In den letzten drei Spielen muss ein Ruck durch das Team gehen, sonst könnte es ein böses Erwachen geben. Vage Entschuldigungsversuche, wie das Fehlen von vier Stammkräften (Waitz, Burkhardt, Termer; Marco Forster nach ein paar Minuten verletzt) und das Harzverbot in der Halle, können hier nicht geltend gemacht werden, denn Abstiegskampf geht auch ohne Harz und gilt für jeden Spieler.Nur einmal lag der HCS in Führung (3:2), dann nahm das Drama seinen Lauf. Ein 9:0-Lauf der Gastgeber brachte nicht nur die 11:3-Führung, sondern praktisch schon die Entscheidung für die Hochfranken, die zeigten, wie man im Tabellenkeller kämpfen muss. Besonders der Angriff war an diesem Tag praktisch nicht vorhanden und nutzte die wenigen Ballgewinne nicht aus. So gab der 14:8-Halbzeitstand nur noch wenig Hoffnung und das sollte sich auch in den zweiten 30 Minuten bestätigen.Die Hochfranken mussten den Vorsprung nun nur noch verwalten und konnten ihn am Ende, als die Gäste gar keine Lust mehr hatten, sogar noch auf 30:23 ausbauen. Einzig Torhüter Moritz Marx, der den enttäuschenden Max Lotter vertrat, konnte dem Sulzbacher Trainer ein Lob abringen, über den Rest der Mannschaft hüllte sich der Trainer in Schweigen.HC Sulzbach: Tor: Lotter, Marx. Feld: Luber 7/5, Jonas Rohrbach 4, Ströhl 3, Kristian Forster 3, Klee 2, Brockstedt 2, Stryc 1, Marco Forster 1, Sebastian Wedel