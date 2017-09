Sport Sulzbach-Rosenberg

28.09.2017

0 28.09.2017

Die Serie der Heimspiele geht für die Sulzbacher Handballer weiter, diesmal am Sonntag, 1. Oktober, um 16.30 Uhr in der Krötenseehalle. Zu Gast ist der von den Experten am stärksten eingeschätzte Aufsteiger MTV Stadeln, der souverän die Bezirksoberliga Mittelfranken dominierte und sich nun auch in der Landesliga etablieren will. Vor ein paar Jahren gaben die Mittelfranken schon einmal ein Intermezzo in dieser Spielklasse und kreuzten damals auch mit dem HC Sulzbach die Klingen. Doch beide Teams haben personell inzwischen ein völlig anders Gesicht. Der Mitaufsteiger aus Marktsteft hatte in Stadeln keine Chance und wurde locker mit 36:26 aus der Halle geschossen. Aber auch die knappe 23:25-Niederlage beim Heimstarken ASV Cham zeigt, dass die Franken schon in der Landesliga angekommen sind. Die auffälligsten Akteure am letzten Spieltag sind zwei alte Bekannte. Michael Neumaier ärgerte den HCS jahrelang in Diensten der HaSpo Bayreuth und Benjamin Funke trug das Trikot der Herzogstädter selbst ein paar Jahre. Auf ihre Routine baut Trainerfuchs Laszlo Ferencz, der ebenfalls in Sulzbach kein Unbekannter ist. Einen Spieler, den der Ungar selbst schon trainiert hat, wird er aber vergebens in der Mannschaft von Coach Christian Rohrbach suchen: Die Verletzung von Jiri Smolik erweist sich als sehr hartnäckig und so muss der Tscheche eine längere Auszeit nehmen.

Prunkstück des HC Sulzbach war bisher die Abwehr, die im Vergleich zum Vorjahr zwar etwas kleiner, aber dafür viel beweglicher wurde. Zusammen mit den bereits in Topform befindlichen Torhütern Lotter und Marx war sie der Garant für die klaren Siege. Im Angriff hofft Rohrbach, dass die Oldies Waitz, Forster und Ströhl weiter so torhungrig bleiben.