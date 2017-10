Sport Sulzbach-Rosenberg

Im letzten von vier Heimspielen in Serie erwartet der HC Sulzbach in der Handball-Landesliga Nord den HC Forchheim. Ein Gegner, der sicherlich keine schlaflosen Nächte verursacht - aber auf die leichte Schulter darf der Aufsteiger auch nicht genommen werden.

Sulzbach. Beginn der Partie gegen den Neuling aus der Bezirksoberliga Ostbayern ist am Samstag, 7. Oktober, um 18.30 Uhr in der Krötenseeschule. Gänzlich unbekannt sind die Franken in der Herzogstadt nicht, kreuzten die Schützlinge von Trainer Dirk Samel doch im vergangenen Jahr noch die Klingen mit der Sulzbacher Reservemannschaft.Bekanntester Spieler der Oberfranken, zumindest aus Sicht der Heimmannschaft, ist Torwart Matze Müller, der aus der Jugend des HCS kommt und danach einige Jahre beim Drittligisten SV Auerbach unter Vertrag stand. Der Start in die Landesliga war durchwachsen für die Forchheimer. Einer klaren Heimniederlage gegen den Mitfavoriten aus Ingolstadt folgte ein viel umjubelter Auswärtssieg beim Mitaufsteiger Marktsteft. Vergangene Woche dann ein starker Heimauftritt gegen Tabellenführer Cham, der aber knapp verloren wurde. Damit stehen die Gäste auf Platz zehn und hoffen auf zwei nicht unbedingt eingeplante Punkte in der Oberpfalz.Die wollen die Jungs von Trainer Christian Rohrbach aber selber behalten. Zwar fehlen dem Coach einige Akteure aus der Wunschmannschaft, doch das will in der Herzogstadt keiner als Ausrede gelten lassen. Stefan Ströhl und Benjamin Termer fehlen aus beruflichen Gründen und so könnte der Trainer einigen jungen Talenten wieder einmal eine Chance geben. Joshua Wiesent oder Max Schwegler könnten hier zwei Kandidaten sein. Ansonsten baut Rohrbach weiter auf die starke Abwehr und hofft, dass die Routiniers Waitz und Forster wieder in den Torjäger-Modus finden. Aktivposten waren zuletzt auch die Spielmacher Mignon und Luber, die in Abwesenheit des Langzeitverletzten Jiri Smolik immer mehr die Chefrolle übernehmen. Den Fans steht eine interessante Partie ins Haus, mit einem klaren Auftrag für die Mannschaft, dass die Punkte in der Herzogstadt bleiben.HC Sulzbach: Tor: Lotter, Marx. Feld: Mignon, Luber, Rohrbach, Waitz, Marco Forster, Burkhardt, Brockstedt, Wedel, Kristian Forster, Wiesent, Schwegler