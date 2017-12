Sport Sulzbach-Rosenberg

15.12.2017

Der Gegner hat nach elf Spielen erst einen Punkt. Was soll da schon passieren? Doch die Handballerinnen des HC Sulzbach sind gewarnt.

Sulzbach. Im letzten Heimspiel des Jahres empfangen die Sulzbacherinnen am Samstag, 16. Dezember, um 16.30 Uhr den TSV Röthenbach in der Krötenseehalle. Mit nur einem Punkt belegt der Aufsteiger den letzten Platz in der Landesliga Nord. Diesen einzigen Zähler holten die Gäste beim 19:19-Unentschieden gegen die SG Kunstadt/Weidhausen. In den meisten anderen Partien gab es sehr deutliche Niederlagen. Allerdings wäre dem Team im letzten Spiel fast eine Überraschung geglückt, als es gegen die HSG Pleichach lange Zeit führte, schließlich aber mit einem Tor verlor. Das sollte Warnung genug für die Sulzbacherinnen sein: Sie dürfen die Mittelfränkinnen keineswegs unterschätzen.Welcher Kader den Trainern Wolfgang Thom und Matthias Prasse zur Verfügung steht, welche der kranken und verletzten Spielerinnen ausfallen, entscheidet sich erst kurzfristig. Mit von der Partie ist erstmal die junge Torhüterin Johanna Ziegler, die jetzt für den Seniorenbereich spielberechtigt ist. Die etatmäßige Torfrau Hermine Ohlmann kann dadurch enorm entlastet werden. Die Mannschaft setzt auf die Unterstützung der Zuschauer in der Krötenseehalle und hofft, im letzten Rückrundenspiel noch einmal zwei Punkte einfahren zu können.HC Sulzbach: Tor: Ohlmann, Ziegler. Feld: Pöllath, Ertel, Schiegerl, Kopp, Mutzbauer, Zientek, Wagner, Steiner, Plößl, Wülfert, Link, Häckl