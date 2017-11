Sport Sulzbach-Rosenberg

Auswärts gibt es für den HC Sulzbach in der Handball-Landesliga Nord regelmäßig auf die Mütze. In den Heimspielen wird dagegen fleißig gepunktet. Gut also, dass die Mannschaft von Trainer Christian Rohrbach diesmal wieder in der heimischen Krötenseehalle antritt.

Fünf Pleiten in Folge

Sieg ist Pflicht

Die schlechte Auswärtsbilanz relativiert sich bei genauerem Hinsehen aber, denn bis jetzt musste der HC Sulzbach bei den drei Spitzenreitern der Landesliga Nord aus Lauf, Heidingsfeld und Regensburg antreten - da kommen die Niederlagen nicht ganz so überraschend. Am Samstag, 18. November, um 18.30 Uhr ist nun das Schlusslicht HSV Hochfranken in der Krötenseehalle zu Gast und so hoffen die Herzogstädter, dass ihre gute Heimserie weiter Bestand hat.Der Verein aus dem Fichtelgebirge besteht aus den ehemaligen Handballclubs aus Rehau und Selb und hat nach seinem Zusammenschluss schnell den Weg in die Landesliga gefunden. Im Jahr 2016 folgte dann zwar der Abstieg, doch schon ein Jahr später waren die Oberfranken zurück und wollen nun die Klasse erhalten. Dazu muss nun aber etwas häufiger gepunktet werden, denn nur zwei Siege aus den bisherigen Spielen reichen im Moment nur für die Rote Laterne. Vergangene Woche gab es für das Team von Trainer Luka Veraja die fünfte Pleite in Folge zu Hause gegen den ASV Cham, da käme ein Auswärtserfolg gegen die Herzogstädter gerade zur rechten Zeit.Die Sulzbacher stehen zwar als Tabellensechster viel besser da, werden aber weiter vom Verletzungspech verfolgt. Wieder einmal erwischte es das junge Talent Fabian Rohrbach, der gerade auf dem Weg war, ein Leistungsträger zu werden. Doch die Mannschaft ist das ja gewohnt und kann in eigener Halle prima damit umgehen. Das ist auch nötig, denn die Konstellation des Spielplans bringt in der Rückrunde einige Auswärtsspiele mehr und starke Gegner bei den Heimspielen.Da sind zwei Siege gegen Hochfranken und zuletzt gegen den TSV Marktsteft fast schon Pflicht, um das Saisonziel nicht aus den Augen zu verlieren.HC Sulzbach: Tor: Lotter, Marx. Feld: Mignon, Luber, Jonas Rohrbach, Waitz, Marco Forster, Burkhardt, Brockstedt, Sebastian Wedel, Kristian Forster, Ströhl, Termer