19.10.2017

Es ist schon einige Jahre her, als das letzte Landkreisduell zwischen Sulzbach und Auerbach stattfand. Damals noch in der Bayernliga. Jetzt treffen sich beide in der Handball-Landesliga wieder. Allerdings unter anderen Vorzeichen.

Es ist ein Derby - und da kann alles Mögliche passieren. Matthias Schnödt, Trainer SV 08 Auerbach

Sulzbach. Beim letzten Derby war der SV 08 Auerbach auf dem Weg zurück in die 3. Liga, während der HC Sulzbach um den Klassenerhalt kämpfte. Dementsprechend klar gingen beide Partien an die Auerbacher, was diesmal wohl etwas spannender werden dürfte. Die weitere Geschichte ist hinlänglich bekannt. Beide Teams fuhren aus vernünftigen wirtschaftlichen Gründen ihr Engagement etwas zurück und backen nun zusammen in der Landesliga Nord zwar kleinere Brötchen, doch dem heißen Derbycharakter tut dies vor dem Wiedersehen am Samstag, 21. Oktober (18.30 Uhr), in der Krötenseehalle natürlich keinen Abbruch.Aus der ehemaligen Bundesligatruppe der Auerbacher sind nur noch wenige Akteure übrig geblieben. Torhüter Raul Adam, Maxi Hoffmann und Alex Tannenberger sind wohl allen Herzogstädtern noch geläufig und auch Trainer Matthias Schnödt hat wie seine Kollegen ebenfalls schon in der Jugend die Farben der SG Auerbach-Sulzbach getragen. Der Trainer hadert zurzeit noch mit er Größe seines Kaders, da einige Spieler studienbedingt fehlen oder an langwierigen Verletzungen laborieren. So wurde als Saisonziel der Klassenerhalt ausgerufen. Nach zwei Niederlagen zu Beginn gab es dann das erste Ausrufezeichen der jungen Mannschaft. Sie besiegte den Favoriten aus Ingolstadt und setzte gleich noch einen Auswärtserfolg beim Aufsteiger Marktsteft drauf. Als gefährlichster Torjäger kristallisierte sich Neuzugang Jan Wislicenus vom TV Erlangen-Bruck heraus. Mit diesen positiven Eindrücken fahren die Auerbacher sicherlich mit viel Selbstvertrauen in die Herzogstadt und rechnen sich durchaus etwas aus.Aber dagegen haben die Gastgeber natürlich schon etwas einzuwenden. Mit zwei Punkten mehr auf dem Konto und dem Heimvorteil im Rücken sind die Sulzbacher leichter Favorit und wollen dieser Rolle auch gerecht werden. Trainer Christian Rohrbach hofft dabei auf die Rückkehr des vergangene Woche verletzten Marco Forster und des beruflich verhinderten Martin Burkhardt. Sein Comeback wird auf alle Fälle der junge Fabian Rohrbach geben, der frischen Wind in den Angriff der Herzogstädter bringen soll. Motivationsprobleme dürften diesmal kein Thema sein. Rehabilitation nach der deftigen Pleite in Heroldsberg und die Magie eines Derbys werden wohl bei allen Spielern die letzten Reserven heraus locken.Auerbachs Trainer kennt den Gegner natürlich genau: "Sulzbach hat ein ausgeglichen besetztes Team, eine sehr gefährliche rechte Seite, mit Jason Mignon einen torgefährlichen Mittelmann und sehr gute Torhüter", sagt Matthias Schnödt. Es selber fällt im Derby ebenso aus wie Volker Hackenberg, fraglich ist der Einsatz von Alexander Hofmann. Zumindest kann er wieder auf Sebastian Bürger und Maxim Pankraz zurückgreifen. Dennoch sieht der Trainer den HC klar im Vorteil - mit einem kleinen "Aber": "Es ist ein Derby - und da kann alles Mögliche passieren."HC Sulzbach: Lotter, Marx; Mignon, Luber, Jonas Rohrbach, Fabian Rohrbach, Waitz, Marco Forster, Burkhardt, Brockstedt, Wedel, Kristian Forster, Wiesent, SchweglerSV 08 Auerbach: Adam, Kroher, Tannenberger, Eckert, Wislicenus, Brendel-Suchanek, Herold, Schalanda, Bürger, M. Hofmann, A. Hofmann (?), Pankraz, Weisser