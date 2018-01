Sport Sulzbach-Rosenberg

21.01.2018

2

0 21.01.2018

Es sind schwere Zeiten für den HC Sulzbach. Auch das dritte Auswärtsspiel in der Handball-Landesliga des neuen Jahres endete mit einer Niederlage. Wie zuletzt verlor der HCS auch beim TV Münchberg knapp, auch wenn beim 28:30 das ersatzgeschwächte Team eine sehr ordentliche Leistung zeigte. Neben den Langzeitverletzten fehlten auch Michael Waitz (beruflich), Martin Burkhardt, Adi Meta (verletzt) und Kristian Forster (krank). Ein bisschen auffangen konnte man dies durch das Comeback von Jonas Rohrbach und Patrick Klee, beide machten eine starke Partie.

Die meiste Gefahr ging zunächst aber vom halblinken Rückraumschützen Sebastian Wedel aus, der 20 Minuten lang fast aus jeder Lage traf. Da auch die Torhüter Max Lotter und später Moritz Marx überdurchschnittlich gut spielten und der Abwehr Sicherheit gaben, war der HCS lange auf Augenhöhe mit dem favorisierten Gastgeber (10:10). Drei unnötige Strafzeiten spielten aber dann den Münchbergern die Trümpfe in die Hände, den Oberfranken gelangen fünf Treffer am Stück (15:10). Erst danach spielten die Herzogstädter wieder mit und verkürzten marginal bis zum Halbzeitstand von 17:13.Nach der Pause erfreute sich Torjäger Wedel einer Manndeckung und kam fortan nicht mehr zum Zuge. So verlagerte sich das Sulzbacher Angriffsspiel auf die rechte Angriffsseite, wo Benni Termer, Jonas Rohrbach und Patrick Klee die Verantwortung übernahmen. Die Gastgeber hielten ihren Drei-, Vier-Tore-Vorsprung, doch die aufopferungsvoll kämpfenden Oberpfälzer ließen sich nicht abhängen (21:18, 24:20). Die gute Moral und ein eiskalter Siebenmeterschütze Daniel Luber, der fünfmal von der Linie traf, machten die Partie noch einmal richtig spannend. Benni Termer gelang der 24:25-Anschlusstreffer und nötigte dem Gästetrainer eine Auszeit ab. Danach setzte sich aber die körperliche und mentale Überlegenheit der Münchberger durch und der Gastgeber siegte gegen die nun völlig platten Herzogstädter mit 30:28.HC-Trainer Christian Rohrbach lobte sein Team, das über seine derzeitigen Verhältnisse gespielt hatte. Er monierte aber auch die fehlende Erfahrung und hofft, dass sich dies mit Rückkehr einiger routinierter Spieler in den nächsten Wochen wieder bessert.HC Sulzbach : Tor: Lotter, Marx. Feld: Luber (8/5), Termer (6), Klee (5), Jonas Rohrbach (4), Sebastian Wedel (4), Ströhl (1), Stryc, Schwegler, Brockstedt