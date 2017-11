Sport Sulzbach-Rosenberg

09.11.2017

4

0 09.11.2017

Nach dem so lange ersehnten zweiten Saisonsieg in der Handball-Bezirksoberliga möchte der HC Sulzbach II am Sonntag, 12. November (15 Uhr), auch die ersten Auswärtspunkte einfahren. Gastgeber ist der direkte Tabellenkonkurrent und Aufsteiger SV Buckenhofen. Der bis dahin erfolglose SVB holte am vergangenen Samstag etwas überraschend gegen den letztjährige Tabellenzweiten aus Nabburg/Schwarzenfeld die ersten zwei Punkte. Der Sieg der Oberfranken erhöht den Druck auf die zweite Mannschaft des HC Sulzbach, denn mit zwei weiteren Zählern am Sonntag können die "Buckis" mit den Herzogstädtern in der Tabelle gleichziehen. So wartet auf das Team um HC-Trainer Oliver Ott eine hochmotivierte Heimmannschaft, die sich bedingungslos in jeden Zweikampf werfen wird.

Die HC-Reserve geht indes mit viel Selbstbewusstsein in die Partie, feierte die Mannschaft doch am vergangenen Wochenende gegen den TSV Winkelhaid einen deutlichen Erfolg. Hohe Konzentration, mehr Einsatzbereitschaft, Engagement und Willenskraft waren das Fundament für diesen wichtigen Sieg. Genau diese Tugenden sollten auch gegen den SV Buckenhofen ins Spiel gebracht werden, um dort anknüpfen zu können, wo man gegen Winkelhaid aufgehört hat. Kann man dann in der Offensive technische Fehler gering halten und in der Defensive als starker Abwehrverbund auftreten, steht einem Sieg nichts im Weg.