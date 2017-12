Sport Sulzbach-Rosenberg

Sulzbach. Letztes Spiel vor der Winterpause für die Bezirksoberliga-Handballer des HC Sulzbach II: Die Mannschaft von Trainer Oliver Ott ist am Samstag, 16. Dezember (Beginn 20 Uhr), zu Gast beim TV Erlangen-Bruck II. Die Franken gehören mit lediglich fünf Verlustpunkten zu den absoluten Spitzenmannschaften der Liga und überwintern deshalb voraussichtlich auch auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Mannschaft um Carsten Peine zeichnet sich durch ein starkes Kollektiv aus und mit lediglich 263 Gegentoren stellt sie zudem die zweitbeste Defensive der Liga. Somit wird diese Partie wieder eine sehr harte Aufgabe für die Jungs aus Sulzbach-Rosenberg. Für die Oberpfälzer gilt es, mit einem möglichst positiven Gefühl in die Winterpause zu gehen. Die bisherige Spielzeit war nicht nach den Vorstellungen des Trainers. Bislang holte die Landesligareserve nur sechs Punkte und belegt Tabellenplatz zehn. Auch wenn Erlangen-Bruck wohl eine Nummer zu groß ist, sollte man sich doch gut verkaufen und so Selbstbewusstsein für die Rückrunde sammeln. Problem bleibt weiterhin die Personalsituation aufgrund von zahlreichen Verletzungen. Die Gäste haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen.