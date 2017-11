Sport Sulzbach-Rosenberg

30.11.2017

Sulzbach. Die Machtverhältnisse sind eindeutig: Der ungeschlagene Spitzenreiter der Handball-Bezirksoberliga, TSV Neutraubling (17:1 Punkte), empfängt am Freitag, 1. Dezember (20 Uhr), den angeschlagenen und mit dem Rücken zur Wand stehenden HC Sulzbach II.

Die Gastgeber um den ehemaligen Sulzbacher Trainer Jürgen Heubeck sind seit Beginn der Saison in der Spur. Lediglich gegen Landesliga-Absteiger TV Erlangen-Bruck II mussten sie einen Punkt abgeben. In der Saison zuvor waren die Neutraublinger bei weitem nicht so souverän, weswegen der Lauf des TSV schon überrascht. Es scheint, als wäre das Team gereift und bereit für höhere Aufgaben. Der HC Sulzbach II indes steht tief im Tabellenkeller, auch weil gegen vermeintlich ebenbürtige Gegner nicht gepunktet wird. So muss die Landesligareserve, möchte sie die Klasse halten, die Punkte gegen womöglich stärkere Mannschaften einfahren. Hoffnungen machen die letztjährigen Partien gegen den TSV, die der HC II mit einer tollen kämpferischen Leistung knapp gestaltete.Im Abstiegskampf ist alles möglich. Mit der richtigen Einstellung und einer guten Leistung hat Sulzbach auch diesmal eine kleine Chance.