19.01.2018

Der HC Sulzbach II empfängt am Samstag, 20. Januar, in der Handball-Bezirksoberliga den Spitzenreiter TSV Neutraubling. Anpfiff ist um 16.30 Uhr in der Krötenseehalle. Die Gäste sind bereits am vergangenen Wochenende aus der Winterpause gestartet und konnten gleich wieder an ihre Leistung in der Hinrunde anknüpfen. Nach zwölf Begegnungen steht der TSV mit einem Punktestand von 21:3 ganz vorne in der Tabelle. Dem Team um Trainer Jürgen Heubeck darf also definitiv die Favoritenrolle zugeschrieben werden.

Doch kampflos wird sich der HCS nicht ergeben. Für den Gastgeber ist es das dritte Spiel in Folge gegen ein Team von der Tabellenspitze. Die Sulzbacher wollen aber alles in die Waagschale werfen, um die Chance auf eine Überraschung zu wahren. Denn wenn man im Abstiegskampf nicht den Anschluss verlieren will, braucht man in den nächsten Spielen unbedingt Punkte. Für diese Aufgabe kann Trainer Oliver Ott auf einen vollen Kader zurückgreifen, denn in der Winterpause haben einige Spieler ihre Wehwehchen auskuriert.