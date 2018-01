Sport Sulzbach-Rosenberg

26.01.2018

Eine schwere Aufgabe für die Bezirksoberliga-Handballer des HC Sulzbach II: Sie empfangen am Samstag, 27. Januar, den starken Aufsteiger TV Altdorf. Beginn ist um 16.30 Uhr in der Realschulhalle am Erlheimer Weg. Die Gäste stehen mit einem Punktverhältnis von 16:12 auf dem vierten Tabellenplatz. Dabei zeichnet die Mannschaft um Trainer Thomas Löw eine Sache ganz besonders aus: Jedes Spiel wird geschlossen mit einhundert Prozent Engagement bestritten. Eben diese Mentalität ist Hauptgrund für die starke Hinrunde und auch der HC Sulzbach II um Trainer Oliver Ott kennt diese Eigenschaft der Mittelfranken aus leidvoller Erfahrung, als die Herzogstädter bei der 24:32-Niederlage im Hinspiel deutlich in die Schranken gewiesen wurden. "Meine Mannschaft hat den Kampf nicht angenommen und dementsprechend auch verdient verloren", so Trainer Ott. Dass die Oberpfälzer auch anders können, zeigten sie erst am vergangenen Wochenende. Gegen den Tabellenersten Neutraubling wurden überraschend aber verdient zwei Punkte eingefahren. Das Fundament für diesen Erfolg legten die Herzogstädter durch gemeinschaftlichen Kampf.

Und so gilt es, eben jenen bedingungslosen Einsatz in das Spiel gegen Altdorf zu transportieren. Nur, wenn dieses grundlegende Element des Handballsports gegeben ist, können die Sulzbacher auf zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf hoffen. Ein besonderes Schmankerl für jeden HC-Spieler ist die Tatsache, dass die Partie in der altehrwürdigen Realschulturnhalle am Erlheimer Weg ausgetragen wird. In längst vergangenen Zeiten wurden hier vor frenetisch feiernder Zuschauer so manche Schlachten geschlagen.