Sport Sulzbach-Rosenberg

20.10.2017

2

0 20.10.2017

Sulzbach. Drittes Heimspiel in der Handball-Bezirksoberliga für den HC Sulzbach II: Die Mannschaft von Trainer Oliver Ott erwartet am Samstag, 21. Oktober (14.30 Uhr), zum Kellerduell die HSG Erlangen-Niederlindach. Die Sulzbacher waren in den letzten Partien offensiv als auch defensiv zu brav. So konnten sie bisher nur ein Spiel gewinnen. Dennoch arbeitet das Team hart und intensiv im Training und auch die Jungen integrieren sich immer mehr in die Mannschaft. So hofft man, dass nun endgültig der Knoten platzt und das Team endlich sein großes Potenzial abrufen kann. Die Tabellensituation sieht für beide Mannschaften alles andere als rosig aus. Dem entsprechend wird es wohl ein umkämpftes Spiel, an dessen Ende diejenige Mannschaft als Sieger hervorgehen wird, die mehr Einsatzwillen und Köpfchen beweist.