Sport Sulzbach-Rosenberg

23.10.2017

Darauf haben die Sulzbacher Handballfans lange warten müssen: Am Samstagabend gelingt den Herzogstädtern wieder ein verdienter Sieg gegen den SV 08 Auerbach. Maßgeblichen Anteil hat ein Mann.

Zur Pause entschieden

Wiesents Geschenk

28:24 stand es nach einer fulminanten ersten Hälfte, in der die Rohrbach-Truppe ihre beste Saisonleistung ablieferte. Dass die Partie nach einer Viertelstunde fast schon entschieden war, lag einmal mehr an der Max-Lotter-Show. Der "Hexer" blieb 14 Minuten ohne Gegentor, hielt so nebenbei drei Siebenmeter und wurde mit Sprechchören in der rekordverdächtig gefüllten Halle gefeiert.Da stand es 7:0 für die Gastgeber, die dank des Rückhalts ihres Keepers schnell ins Spiel fanden. Besonders Michael Waitz gab den Auerbacher Verteidigern Rätsel auf, die diese nicht lösen konnten. Den Vorsprung bauten die Herzogstädter bis zur Halbzeit noch etwas aus (16:7), weil sie den Erfolg viel mehr wollten, als die in dieser Phase fast paralysiert wirkenden Gäste.Einzige Sorge der Experten war dann auch nur noch die Gewissheit, dass es so sicher nicht weitergehen wird. Ohne Smolik, Ströhl, Termer und mit den angeschlagenen Marco Forster und Jason Mignon musste Trainer Rohrbach irgendwann seine Nachwuchsleute bringen - und auf diese Chance hofften die Gäste noch.Doch erst einmal machte sich Youngster Joshua Wiesent das schönste Geschenk. In Auerbach groß geworden, erzielte er ausgerechnet gegen diesen Gegner sein erstes Landesligator und zeigte auch danach, dass er immer mehr in die Mannschaft hineinwächst. Die Partie selbst plätscherte nun so vor sich hin (19:11, 23:15), ohne dass die Auerbacher gefährlich nahe kamen. Erst als Marco Forster nach einem Zusammenprall böse auf den Kopf fiel und ins Krankenhaus musste, war der Faden etwas gerissen und die Gäste kamen noch einmal auf. Fast zehn Minuten lang suchten die Sulzbacher nun ihren Spielfluss, fanden ihn aber nicht mehr. Das 25:23-Anschlusstor des besten Auerbachers Maxim Pankratz kam aber zu spät, denn jetzt waren nur noch zwei Minuten zu spielen. Bezeichnenderweise war es noch einmal Joshua Wiesent, der den Sack zumachte. Brockstedt und Luber legten zum gefeierten 28:24-Derbysieg nach.HC Sulzbach: Lotter, Marx (Tor); Waitz 8(1), Jonas Rohrbach 6, Luber 4(2) Marco Forster 2, Sebastian Wedel 2, Wiesent 2, Kristian Forster 1, Brockstedt 1, Burkhardt 1, Fabian Rohrbach 1, Mignon, Fabian WedelSV 08 Auerbach: Kroher, Adam, Tannenberger, Bauer (1), Hofmann M. (2), Brendel-Suchanek (1), Weisser (2), Edtbauer (2), Eckert, Wislicenus (1), Herold (5), Pankraz (9/2), Schalanda, Bürger (1)