28.11.2017

Da wäre durchaus mehr drin gewesen: Denn auch wenn der HC Sulzbach im Auswärtsspiel der Handball-Landesliga Nord wieder einmal mit dem letzten Aufgebot antreten muss, verkauft sich die Truppe von Trainer Christian Rohrbach beim Favoriten MTV Ingolstadt viel besser als erwartet.

Sulzbach. Erst in den Schlussminuten setzte sich die größere Routine der Oberbayern durch und so blieben die Punkte nach dem 34:31-Endstand doch in Ingolstadt. Ohne die Verletzten Rohrbach-Brüder Jonas und Fabian, Jiri Smolik, Marco Forster und dem verhinderten Benni Termer hatten die Sulzbacher kein gutes Gefühl bei der Fahrt nach Ingolstadt, doch auch der gastgebende MTV musste auf einige Stammspieler verzichten.So machten die Gäste zu Beginn mutig das Spiel und führten bis zur 18. Minute (9:10) ständig. Mehr als ein, zwei Tore Vorsprung waren es aber nicht, denn schon hier zeigte sich die große Schwäche der Oberpfälzer: Reihenweise wurden die klarsten Chancen vergeben und so blieben die Gastgeber auf Reichweite und drehten die Partie dann Ende der ersten Hälfte (12:12, 16:14).Nun verteidigten die Ingolstädter die Ein- bis Zwei-Tore-Führung bis in die Schlussphase, ohne sich aber entscheidend absetzen zu können. Die solide haltenden Torhüter Lotter und Marx hatten dabei ebenso Anteil daran, wie Rechtsaußen Kristian Forster, der seinen Bruder bestens vertrat und als einziger Akteur eine brauchbare Trefferquote aufwies. Als die höherklassig erfahrenen Gastgeber dann in den letzten Minuten eine etwas härtere Gangart einlegten und den Sulzbachern so langsam die Puste ausging, kippte die Partie dann doch auf die Seite Oberbayern (30:28, 34:29. Den letzten Treffer erzielte dann zwar Torhüter Moritz Marx, doch das war schon nur mehr Ergebniskosmetik.Trainer Christian Rohrbach war mit dem Endergebnis von 34:31 für den Favoriten zufrieden, trauerte aber den vielen vergebenen Chancen nach, denn mit einem besser eingestellten Visier hätte durchaus eine Überraschung gelingen können.HC Sulzbach: Tor: Lotter, Marx (1). Feld: Kristian Forster (5), Ströhl (5), Sebastian Wedel (5), Waitz (4), Luber (3), Brockstedt (3), Burkhardt (2), Mignon (2/1), Plößl (1), Wiesent